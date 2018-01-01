У селі Світязь загубилася 5-річна дівчинка





Про це повідомили у прес-службі Шацького відділення поліції.



Зазначають, що відпочивальники виявили маленьку дівчинку біля місцевого кафе. Вони ж і відшукали матір, яка виявилася жителькою Рівненської області.



На неї склали адміністративний протокол за невиконання батьківських обов’язків.

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