У селі Світязь загубилася 5-річна дівчинка
Сьогодні, 13:03
У селі Світязь Шацького району загубилася 5-річна дівчинка. Її мати відшукали місцеві відпочивальники.
Про це повідомили у прес-службі Шацького відділення поліції.
Зазначають, що відпочивальники виявили маленьку дівчинку біля місцевого кафе. Вони ж і відшукали матір, яка виявилася жителькою Рівненської області.
На неї склали адміністративний протокол за невиконання батьківських обов’язків.
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Про це повідомили у прес-службі Шацького відділення поліції.
Зазначають, що відпочивальники виявили маленьку дівчинку біля місцевого кафе. Вони ж і відшукали матір, яка виявилася жителькою Рівненської області.
На неї склали адміністративний протокол за невиконання батьківських обов’язків.
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