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У селі Світязь загубилася 5-річна дівчинка

У селі Світязь загубилася 5-річна дівчинка
У селі Світязь Шацького району загубилася 5-річна дівчинка. Її мати відшукали місцеві відпочивальники.

Про це повідомили у прес-службі Шацького відділення поліції.

Зазначають, що відпочивальники виявили маленьку дівчинку біля місцевого кафе. Вони ж і відшукали матір, яка виявилася жителькою Рівненської області.

На неї склали адміністративний протокол за невиконання батьківських обов’язків.

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Теги: розшук, Світязь, Волинь
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