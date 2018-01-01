З'явилося відео підпалу Завокзального ринку
Сьогодні, 18:11
Показали відео підпалу одного із рядів Завокзального ринку у Луцьку.
Відео Інформаційному агентству ВолиньPost надали власні джерела.
Нагадаємо, близько третьої ночі понеділка, 11 червня, невідомий підпалив ганчір'я поблизу «Варшавського ринку». Сталася пожежа.
Як можна побачити на відео, невідомий чоловік у білій кепці з рюкзаком прямував до ринку.
Згодом розпочалася пожежа. Але, на щастя, за декілька хвилин її загасили.
Отож, хроноголія подій вночі понеділка, 11 червня:
03:00: Невідомий чоловік прямує до рядів Завокзального ринку;
03:01: Внаслідок підпалу ганчірок загорається один із боксів ринку.
03:13: Пожежу загасили.
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Відео Інформаційному агентству ВолиньPost надали власні джерела.
Нагадаємо, близько третьої ночі понеділка, 11 червня, невідомий підпалив ганчір'я поблизу «Варшавського ринку». Сталася пожежа.
Як можна побачити на відео, невідомий чоловік у білій кепці з рюкзаком прямував до ринку.
Згодом розпочалася пожежа. Але, на щастя, за декілька хвилин її загасили.
Отож, хроноголія подій вночі понеділка, 11 червня:
03:00: Невідомий чоловік прямує до рядів Завокзального ринку;
03:01: Внаслідок підпалу ганчірок загорається один із боксів ринку.
03:13: Пожежу загасили.
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Коментарі 2
то якесь хворе з загостренням на молодий місяць.
Яка володіє цим ринком біля асс не горгут.але горгут то використає для залякування
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