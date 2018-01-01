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З'явилося відео підпалу Завокзального ринку

З'явилося відео підпалу Завокзального ринку
Показали відео підпалу одного із рядів Завокзального ринку у Луцьку.

Відео Інформаційному агентству ВолиньPost надали власні джерела.

Нагадаємо, близько третьої ночі понеділка, 11 червня, невідомий підпалив ганчір'я поблизу «Варшавського ринку». Сталася пожежа.

Як можна побачити на відео, невідомий чоловік у білій кепці з рюкзаком прямував до ринку.

Згодом розпочалася пожежа. Але, на щастя, за декілька хвилин її загасили.

Отож, хроноголія подій вночі понеділка, 11 червня:

03:00: Невідомий чоловік прямує до рядів Завокзального ринку;

03:01: Внаслідок підпалу ганчірок загорається один із боксів ринку.

03:13: Пожежу загасили.

Невідомий чоловік прямує до ринку
Невідомий чоловік прямує до ринку
Пожежа на Завокзальному ринку
Пожежа на Завокзальному ринку
Молодик нервово дивився по сторонах
Молодик нервово дивився по сторонах






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Теги: Завокзальний ринок, Луцьк, пожежа, інцидент
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Коментарі 2
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то якесь хворе з загостренням на молодий місяць.
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Яка володіє цим ринком біля асс не горгут.але горгут то використає для залякування
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