Лінія зайнята: лучани не можуть додзвонитися у водоканал
Сьогодні, 08:43
Мешканці Луцька нарікають на те, що не можна додзвонитися у водоканал і подати показники лічильника.
Про це йшлося у вівторок, 12 червня, під час оперативної наради у міськраді.
За словами директора ЦНАПу Лариси Карп’як, майже за місяць на лінію оперативного реагування міськради надійшло 2547 звернень. Найбільше дзвінків стосувались роботи КП «Луцькводоканал» - 332.
Наприкінці травня та в перших числах червня лучани не могли додзвонитися у водоканал та подати показники лічильника, адже лінія була постійно зайнята.
«Ми долучилися до вирішення проблеми. Щосереди у ЦНАПі працює представник «Луцькводоканалу» та збирає покази лічильників», - додала вона.
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Про це йшлося у вівторок, 12 червня, під час оперативної наради у міськраді.
За словами директора ЦНАПу Лариси Карп’як, майже за місяць на лінію оперативного реагування міськради надійшло 2547 звернень. Найбільше дзвінків стосувались роботи КП «Луцькводоканал» - 332.
Наприкінці травня та в перших числах червня лучани не могли додзвонитися у водоканал та подати показники лічильника, адже лінія була постійно зайнята.
«Ми долучилися до вирішення проблеми. Щосереди у ЦНАПі працює представник «Луцькводоканалу» та збирає покази лічильників», - додала вона.
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