Лінія зайнята: лучани не можуть додзвонитися у водоканал

Мешканці Луцька нарікають на те, що не можна додзвонитися у водоканал і подати показники лічильника.Про це йшлося у вівторок, 12 червня, під час оперативної наради у міськраді.За словами директора ЦНАПу, майже за місяць на лінію оперативного реагування міськради надійшло 2547 звернень. Найбільше дзвінків стосувались роботи КП «Луцькводоканал» - 332.Наприкінці травня та в перших числах червня лучани не могли додзвонитися у водоканал та подати показники лічильника, адже лінія була постійно зайнята.«Ми долучилися до вирішення проблеми. Щосереди у ЦНАПі працює представник «Луцькводоканалу» та збирає покази лічильників», - додала вона.