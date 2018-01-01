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Лінія зайнята: лучани не можуть додзвонитися у водоканал

Лінія зайнята: лучани не можуть додзвонитися у водоканал
Мешканці Луцька нарікають на те, що не можна додзвонитися у водоканал і подати показники лічильника.

Про це йшлося у вівторок, 12 червня, під час оперативної наради у міськраді.

За словами директора ЦНАПу Лариси Карп’як, майже за місяць на лінію оперативного реагування міськради надійшло 2547 звернень. Найбільше дзвінків стосувались роботи КП «Луцькводоканал» - 332.

Наприкінці травня та в перших числах червня лучани не могли додзвонитися у водоканал та подати показники лічильника, адже лінія була постійно зайнята.

«Ми долучилися до вирішення проблеми. Щосереди у ЦНАПі працює представник «Луцькводоканалу» та збирає покази лічильників», - додала вона.

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Теги: водоканал, Луцьк, проблема, Карп'як
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