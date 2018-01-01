Після підвищення вартості проїзду в маршрутках проблеми не вирішилися, - Пустовіт
Сьогодні, 09:25
У Луцьку продовжують скаржитися на роботу маршруток та поведінку водіїв.
Про це йшлося у вівторок, 12 червня, під час оперативної наради у міськраді.
За місяць на лінію оперативного реагування міськради надійшло 81 звернення, які стосувались роботи маршруток. Зокрема, нарікали лучани на відсутність рейсів, недотримання графіків руху, відмову їхати до кінцевої зупинки на КРЗ та перевозити учнів і студентів за 2 гривні, грубу поведінку водіїв.
«На кожен дзвінок, на кожну скаргу лучан повинна бути реакція. Ми повинні від перевізників отримати конкретну відповідь. Мешканці місті звертають увагу на те, що після підвищення вартості проїзду, проблеми не вирішились. Ми вимагаємо нехамського відношення водіїв», - наголосив секретар Луцькради Григорій Пустовіт.
Він додав, що невдовзі із перевізниками проведуть нараду, аби пояснити та вирішити проблеми.
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Про це йшлося у вівторок, 12 червня, під час оперативної наради у міськраді.
За місяць на лінію оперативного реагування міськради надійшло 81 звернення, які стосувались роботи маршруток. Зокрема, нарікали лучани на відсутність рейсів, недотримання графіків руху, відмову їхати до кінцевої зупинки на КРЗ та перевозити учнів і студентів за 2 гривні, грубу поведінку водіїв.
«На кожен дзвінок, на кожну скаргу лучан повинна бути реакція. Ми повинні від перевізників отримати конкретну відповідь. Мешканці місті звертають увагу на те, що після підвищення вартості проїзду, проблеми не вирішились. Ми вимагаємо нехамського відношення водіїв», - наголосив секретар Луцькради Григорій Пустовіт.
Він додав, що невдовзі із перевізниками проведуть нараду, аби пояснити та вирішити проблеми.
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Коментарі 2
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Він в туалет сходити у поліщука відпрошується, а той в швейцарію докладує.
Якщо від думав, що підняття проїзду до 5 гривень вирішить проблему пасажирів - то він ідіот, як і вся укропська більшість.