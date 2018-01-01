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У Луцьку частину коштів зі «швейцарських» тролейбусів «перекинуть» на ЦНАП

У Луцьку частину коштів зі «швейцарських» тролейбусів «перекинуть» на ЦНАП
У Луцьку частину коштів, передбачених на купівлю вживаних «швейцарських» тролейбусів, «перекинуть» на розробку проектно-кошторисної документації на реконструкцію приміщення на Соборності, 18, де розмістять філію ЦНАПУ.

Про це стало відомо 12 червня під час засідання постійної комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Йдеться про «перекидку» суми в 1,497 млн грн. Директор департаменту ЦНАП Лариса Карп’як розповіла, що є одеська фірма, яка готова взятися до розробки проекту реконструкції РАЦСу. Наразі є договір на 1,5 млн грн, роботи планують виконати за 4 місяці. Тож аби заплатити аванс і роботу можна було розпочати, треба заплатити аванс - 30% від суми.

Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що розпорядником коштів наразі є виконком. Тож саме він має купити тролейбуси, а вже тоді передати їх на баланс ЛПЕ. Тому «перекидка» у межах одного розпорядника коштів можливе.

Опісля Карп’як розповіла, яким чином має відбутися реконструкція. Наразі туди запросили проектантів, які дозволять добудувати 5 поверх. Окрім того, планують «замурувати» нішу ззаду приміщення РАЦСу.

«Площа зміниться суттєво, там будуть бек-офіси для виконавчих органів», - додала очільниця луцького ЦНАПу. Окрім того, вона розповіла, що вже готовий законопроект, згідно із яким РАЦСИ передадуть міській раді, тож ремонти треба робити оперативно.

Зрештою, комісія підтримала «перекидку» коштів, та рекомендувати виконкому здійснити розподіл.

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Теги: луцький ЦНАП, кошти, швейцарські тролейбуси
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Коментарі 2
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Міська рада то кубло злодюг.
За проект реконструкції віддавати наліво одеситам 1,5 мільона гривень...
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За півтора мільйона можна спроектувати житловий квартал.
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