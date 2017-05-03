На луцьких вулицях продовжать «малювати» розмітку пластиком
Сьогодні, 11:44
У Луцьку продовжать практику нанесення дорожньої розмітки холодним пластиком.
Про це йшлося у вівторок, 12 червня, під час оперативної наради у міськраді.
Директор департаменту ЖКГ Юрій Крась розповів, що на вулицях уже нанесли 3600 «квадратів» розмітки, 1300 з яких – холодним пластиком.
«Минулого року ми почали наносити пластикову розмітку, вона нормально пережила зиму і не потребує поновлення 3-4 роки. Думаю, що на всіх відремонтованих вулицях будемо наносити пластикову розмітку», - зауважив чиновник.
Він додав, що цьогоріч у місті були проблеми з нанесенням розмітки, адже не відбувалися тендери.
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Про це йшлося у вівторок, 12 червня, під час оперативної наради у міськраді.
Директор департаменту ЖКГ Юрій Крась розповів, що на вулицях уже нанесли 3600 «квадратів» розмітки, 1300 з яких – холодним пластиком.
«Минулого року ми почали наносити пластикову розмітку, вона нормально пережила зиму і не потребує поновлення 3-4 роки. Думаю, що на всіх відремонтованих вулицях будемо наносити пластикову розмітку», - зауважив чиновник.
Він додав, що цьогоріч у місті були проблеми з нанесенням розмітки, адже не відбувалися тендери.
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Коментарі 1
а чому роблять люди з Чернiвцiв!?
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