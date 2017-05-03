На луцьких вулицях продовжать «малювати» розмітку пластиком

У Луцьку продовжать практику нанесення дорожньої розмітки холодним пластиком.Про це йшлося у вівторок, 12 червня, під час оперативної наради у міськраді.Директор департаменту ЖКГрозповів, що на вулицях уже нанесли 3600 «квадратів» розмітки, 1300 з яких – холодним пластиком.«Минулого року ми почали наносити пластикову розмітку, вона нормально пережила зиму і не потребує поновлення 3-4 роки. Думаю, що на всіх відремонтованих вулицях будемо наносити пластикову розмітку», - зауважив чиновник.Він додав, що цьогоріч у місті були проблеми з нанесенням розмітки, адже не відбувалися тендери.