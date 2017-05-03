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На луцьких вулицях продовжать «малювати» розмітку пластиком

На луцьких вулицях продовжать «малювати» розмітку пластиком
У Луцьку продовжать практику нанесення дорожньої розмітки холодним пластиком.

Про це йшлося у вівторок, 12 червня, під час оперативної наради у міськраді.

Директор департаменту ЖКГ Юрій Крась розповів, що на вулицях уже нанесли 3600 «квадратів» розмітки, 1300 з яких – холодним пластиком.

«Минулого року ми почали наносити пластикову розмітку, вона нормально пережила зиму і не потребує поновлення 3-4 роки. Думаю, що на всіх відремонтованих вулицях будемо наносити пластикову розмітку», - зауважив чиновник.

Він додав, що цьогоріч у місті були проблеми з нанесенням розмітки, адже не відбувалися тендери.

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Теги: розмітка, пластик, Юрій Крась, Луцьк
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Коментарі 1
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а чому роблять люди з Чернiвцiв!?
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