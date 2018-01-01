Де на Волині та у Луцьку не буде світла 13 червня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 13 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 – 17:00с. Березовичі: вул. Яворівські (с. Яворівка)1.с. Бережанка09:00-17:00СГПП "Несвіч"-Дитячий садокСГПП "Несвіч"-БригадаГорохівський районний відділ освіти-школаЦерква с.БережанкаКЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП с.Бережанка: вул.Центральна, вул.Ветеранів, Широка1. 9:30-17:00с. Орищі по вул. Гагаріна, вул. 40-річчя Перемоги, вул. Механізаторів, вул. Зелена 172. 9:00-16:30с. Заболотці по вул. Шевченка, вул. Уткіна 28, вул. Гагаріна, вул. Колгоспна, хутір Луговий1.10:00 – 17:00 с.Добре: Школа, Медпункт, Ветлікарня, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, Будинок культури, Церква, Молитовний будинок, ПП Сидонець Г.І., Скважина, Лісництво, ССТ Бузаки (магазин), ПП Стеренчук І.І., ПП Матвійчук І.В.с.Дубровиця: Школа, Медпункт, Будинок культури, ССТ Бузаки (магазин), ПП Миколайчук Л.І.с.Видричі: Школа, Медпункт, Будинок культури, ССТ Бузаки (магазин, бар), Церква, ПП Власюк В.Ф., ПП Мартинюк Л.П., ПП Миколайчук Л.І., Дитсадок, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Поштове відділення, Сільська рада, ПП Сорока Р.В., ПП Царик М.В., ТзОВ "УкрТАУЕР" (мобільна станція).с.Видричі, с.Добре, с.Дубровиця1. 9:00-17:00 СТзОВ ім. І. Франка с. Радошин.2.9:00-17:00 ПАТ Ковельмолоко водозабір, Ковельське УВКГ,ПТМ "Ковельтепло", Ковельське РЖКП №2,ФОП Гнатюк М. М., МПП "Віктор",БК "Рідня", ФОП Антонюк Я. І.,ФОП Капітула М. П., Вол. дирекція УДППЗ,ФОП Чабан Р. М., КП "Волиньпобут",Ковельське Райво, ОСБКЖБ "Едем",ТзОВ "Ковельагробуд", ТзОВ "Ковельагробуд",ФОП Разумнікова С. О., Дубівське СТ,ПзІІ ТзОВ "НЗК", ФОП Гнатюк М. М.,ФОП Шворак Л. Є., ПрАТ"Ковельльон",Ф. О. Ткачук Г. К., ПАТ"Ковельмолоко". м. Ковель, вул. Ватутіна.1. 9:00-17:00с.Коритниця частково;2. 9:00-17:00смт.Локачівул.Зелена, Волошина, Нова;місто Луцьк1. 09:00-17:00ПедколеджГранд-ВолиньАЗС «БРСМ»2.13:00-17:00ЗОШ №3, вв.№2ДНЗ №5 вв.№2Котельня, вв.№2 вул. Набережна 21.10:00 – 17:00Теремнівське СТ (маг. с. Піддубці)С. Піддубці вул. Молодіжна, Новокотівська.2.9:30-17:00 КП «Луцькводоканал»(КНС с. Тарасово) С. Тарасово вул. Квітнева, Шевченка, Польова, Волі, Поліська, Городоцька3. ПЛ-10 кВ Л 33-02 від ЛР-16 (КТП-21) 9:00-17:00 ПП «САГС-ВЕСТ» (ферма), с. Верхи: ФАП, магазин С. Верхи4. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-650 10:00-17:00 с. Воютин вул. на Чорний Ліс1 ЗТП-364 9:00-17:00 Табір ЗАТ Салют с Світязь2 ЗТП-221 9:00-17:00 ФОП Назарук В.І.Управл. пенсійного фонду України в Шацькому р-н ТзоВ фабрика"Шачанка"ФОП Вітрук Ніна МихайлівнаПАТ"Райффайзен Банк Аваль" смт Шацьк вул Лісова, Приозерна, Лугова, Сковороди3 ПЛ 04кВ КТП-255 9:00-17:00 Б/в "Куточок рибака"Бар "Водолій"ТОВ "Надія"Приватне виробничо-комерційне підприемство"Плесо"Ожема Віктор МитрофановичФОП Пилиповець Ігор Купріянович с Світязь вулЖовтнева4 ПЛ 04кВ КТП-259 9:00-17:00 ДП "Волинський -експертно-технічний центр" с Світязь вул Миру Вересова1. 10:00-16:00 с.Залаззя вул.Б.Хмельницького (частково), Малієвського (частково)2 ПЛ-10кВ Л-10-02 від КР-3 10:00-17:00 Школа, магазини. с.Лахвичі, с.Цир (частково) вул.Сонячна1. 11:00-17:00Приватне акціонерне товариство "Киїстар", Районний відділ освіти (школа, гуртожиток). с. Троянівка1. 09:00-17:00м.Нововолинськвул.Жуковського, 18А-28, 29-43вул.Дольна, 1-19, 2-16вул.Я.Мудроговул.Ціолковського, 22-32пров.Бойка1. 10:00-16:00с.Замшани.1 ПЛ-0,4 від КТП-150 9:00-17:00 с.Озденіж церква с.Озденіж, в.Садова2 ПЛ-0,4 від КТП-373 9:00-17:00 с.Доросині дитячий садок, клуб.с.Доросині вул..Шевченка3 ПЛ-10 кВ Л34-01 9:00-17:00 сЛюбче торговий кіоск, ППМ, ФАП, кіоск, церква, зернотік, картоплесховище, СКЗ-20, млин, ГРП-2.с.Доросині овочесховище.с.Кроватка магазини, ФАП, шкільна їдальня, ГРП, крмодробілка. с.Любчес.Кроватка4 ПЛ-10 кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка клуб, магазин-бар, меблевий цех, молитовний будинок, ФАП, поштове відділення, магазин, школа, млин, пилорама.с.Луків бригада №1, церква, шкільна майстерня, башня, клуб, магазин, школа, АТС, контора с/р, ФАП, ППМ.с.Незвір ФАП, магазин, ГРП. с.Крижівкас.Луківс.Незвір1 ПЛ-10 Л57-04 10:00-17:00 с Дубечно-частковокуток Підварки повністю2 КТП-73 10:00-17:00 ПП Шлапай,Савич Н Вижва1. 10:00-17:00ФОП Літвінович Є.В.- вагова, Турійське ЖКП – водонапірна башня, Терцентр соцобслуговування,Філія Ковельавтодор - ДЕД866, Турійська РДА, ФОП Мельничук Г.С. – магазин, ТзОВ «Аміла», ФОП Білішук М.Ф. – гуртівня будматеріалів, ФОП Грисюк С.С. – столярний цех, ПП Європа-цукор – вагова, ДП «Турійське лісове господарство» - нижній склад смт.Турійськ вул.Першотравнева, Проектна, Шкільна, Комсомольська, Бобрика.