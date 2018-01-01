Де на Волині та у Луцьку не буде світла 13 червня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 13 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 17:00
с. Березовичі: вул. Яворівські (с. Яворівка)
Горохівський район
1.с. Бережанка
09:00-17:00
СГПП "Несвіч"-Дитячий садок
СГПП "Несвіч"-Бригада
Горохівський районний відділ освіти-школа
Церква с.Бережанка
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП с.Бережанка: вул.Центральна, вул.Ветеранів, Широка
Іваничівський район
1. 9:30-17:00
с. Орищі по вул. Гагаріна, вул. 40-річчя Перемоги, вул. Механізаторів, вул. Зелена 17
2. 9:00-16:30
с. Заболотці по вул. Шевченка, вул. Уткіна 28, вул. Гагаріна, вул. Колгоспна, хутір Луговий
Камінь-Каширський район
1.10:00 – 17:00 с.Добре: Школа, Медпункт, Ветлікарня, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, Будинок культури, Церква, Молитовний будинок, ПП Сидонець Г.І., Скважина, Лісництво, ССТ Бузаки (магазин), ПП Стеренчук І.І., ПП Матвійчук І.В.
с.Дубровиця: Школа, Медпункт, Будинок культури, ССТ Бузаки (магазин), ПП Миколайчук Л.І.
с.Видричі: Школа, Медпункт, Будинок культури, ССТ Бузаки (магазин, бар), Церква, ПП Власюк В.Ф., ПП Мартинюк Л.П., ПП Миколайчук Л.І., Дитсадок, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Поштове відділення, Сільська рада, ПП Сорока Р.В., ПП Царик М.В., ТзОВ "УкрТАУЕР" (мобільна станція).
с.Видричі, с.Добре, с.Дубровиця
Ковельський район
1. 9:00-17:00 СТзОВ ім. І. Франка с. Радошин.
2.9:00-17:00 ПАТ Ковельмолоко водозабір, Ковельське УВКГ,
ПТМ "Ковельтепло", Ковельське РЖКП №2,
ФОП Гнатюк М. М., МПП "Віктор",
БК "Рідня", ФОП Антонюк Я. І.,
ФОП Капітула М. П., Вол. дирекція УДППЗ,
ФОП Чабан Р. М., КП "Волиньпобут",
Ковельське Райво, ОСБКЖБ "Едем",
ТзОВ "Ковельагробуд", ТзОВ "Ковельагробуд",
ФОП Разумнікова С. О., Дубівське СТ,
ПзІІ ТзОВ "НЗК", ФОП Гнатюк М. М.,
ФОП Шворак Л. Є., ПрАТ"Ковельльон",
Ф. О. Ткачук Г. К., ПАТ"Ковельмолоко". м. Ковель, вул. Ватутіна.
Локачинський район
1. 9:00-17:00
с.Коритниця частково;
2. 9:00-17:00
смт.Локачівул.Зелена, Волошина, Нова;
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
Педколедж
Гранд-Волинь
АЗС «БРСМ»
2.13:00-17:00
ЗОШ №3, вв.№2
ДНЗ №5 вв.№2
Котельня, вв.№2 вул. Набережна 2
Луцький район
1.10:00 – 17:00
Теремнівське СТ (маг. с. Піддубці)
С. Піддубці вул. Молодіжна, Новокотівська.
2.9:30-17:00 КП «Луцькводоканал»(КНС с. Тарасово) С. Тарасово вул. Квітнева, Шевченка, Польова, Волі, Поліська, Городоцька
3. ПЛ-10 кВ Л 33-02 від ЛР-16 (КТП-21) 9:00-17:00 ПП «САГС-ВЕСТ» (ферма), с. Верхи: ФАП, магазин С. Верхи
4. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-650 10:00-17:00 с. Воютин вул. на Чорний Ліс
Любомльський та Шацький райони
1 ЗТП-364 9:00-17:00 Табір ЗАТ Салют с Світязь
2 ЗТП-221 9:00-17:00 ФОП Назарук В.І.Управл. пенсійного фонду України в Шацькому р-н ТзоВ фабрика"Шачанка"ФОП Вітрук Ніна МихайлівнаПАТ"Райффайзен Банк Аваль" смт Шацьк вул Лісова, Приозерна, Лугова, Сковороди
3 ПЛ 04кВ КТП-255 9:00-17:00 Б/в "Куточок рибака"Бар "Водолій"ТОВ "Надія"Приватне виробничо-комерційне підприемство"Плесо"Ожема Віктор МитрофановичФОП Пилиповець Ігор Купріянович с Світязь вулЖовтнева
4 ПЛ 04кВ КТП-259 9:00-17:00 ДП "Волинський -експертно-технічний центр" с Світязь вул Миру Вересова
Любешівський район
1. 10:00-16:00 с.Залаззя вул.Б.Хмельницького (частково), Малієвського (частково)
2 ПЛ-10кВ Л-10-02 від КР-3 10:00-17:00 Школа, магазини. с.Лахвичі, с.Цир (частково) вул.Сонячна
Маневицький район
1. 11:00-17:00
Приватне акціонерне товариство "Киїстар", Районний відділ освіти (школа, гуртожиток). с. Троянівка
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Жуковського, 18А-28, 29-43
вул.Дольна, 1-19, 2-16
вул.Я.Мудрого
вул.Ціолковського, 22-32
пров.Бойка
Ратнівський район
1. 10:00-16:00
с.Замшани.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 від КТП-150 9:00-17:00 с.Озденіж церква с.Озденіж, в.Садова
2 ПЛ-0,4 від КТП-373 9:00-17:00 с.Доросині дитячий садок, клуб.
с.Доросині вул..Шевченка
3 ПЛ-10 кВ Л34-01 9:00-17:00 сЛюбче торговий кіоск, ППМ, ФАП, кіоск, церква, зернотік, картоплесховище, СКЗ-20, млин, ГРП-2.
с.Доросині овочесховище.
с.Кроватка магазини, ФАП, шкільна їдальня, ГРП, крмодробілка. с.Любче
с.Кроватка
4 ПЛ-10 кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка клуб, магазин-бар, меблевий цех, молитовний будинок, ФАП, поштове відділення, магазин, школа, млин, пилорама.
с.Луків бригада №1, церква, шкільна майстерня, башня, клуб, магазин, школа, АТС, контора с/р, ФАП, ППМ.
с.Незвір ФАП, магазин, ГРП. с.Крижівка
с.Луків
с.Незвір
Старовижівський район
1 ПЛ-10 Л57-04 10:00-17:00 с Дубечно-частково
куток Підварки повністю
2 КТП-73 10:00-17:00 ПП Шлапай,Савич Н Вижва
Турійський район
1. 10:00-17:00
ФОП Літвінович Є.В.- вагова, Турійське ЖКП – водонапірна башня, Терцентр соцобслуговування,
Філія Ковельавтодор - ДЕД866, Турійська РДА, ФОП Мельничук Г.С. – магазин, ТзОВ «Аміла», ФОП Білішук М.Ф. – гуртівня будматеріалів, ФОП Грисюк С.С. – столярний цех, ПП Європа-цукор – вагова, ДП «Турійське лісове господарство» - нижній склад смт.Турійськ вул.Першотравнева, Проектна, Шкільна, Комсомольська, Бобрика.
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 17:00
с. Березовичі: вул. Яворівські (с. Яворівка)
Горохівський район
1.с. Бережанка
09:00-17:00
СГПП "Несвіч"-Дитячий садок
СГПП "Несвіч"-Бригада
Горохівський районний відділ освіти-школа
Церква с.Бережанка
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП с.Бережанка: вул.Центральна, вул.Ветеранів, Широка
Іваничівський район
1. 9:30-17:00
с. Орищі по вул. Гагаріна, вул. 40-річчя Перемоги, вул. Механізаторів, вул. Зелена 17
2. 9:00-16:30
с. Заболотці по вул. Шевченка, вул. Уткіна 28, вул. Гагаріна, вул. Колгоспна, хутір Луговий
Камінь-Каширський район
1.10:00 – 17:00 с.Добре: Школа, Медпункт, Ветлікарня, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, Будинок культури, Церква, Молитовний будинок, ПП Сидонець Г.І., Скважина, Лісництво, ССТ Бузаки (магазин), ПП Стеренчук І.І., ПП Матвійчук І.В.
с.Дубровиця: Школа, Медпункт, Будинок культури, ССТ Бузаки (магазин), ПП Миколайчук Л.І.
с.Видричі: Школа, Медпункт, Будинок культури, ССТ Бузаки (магазин, бар), Церква, ПП Власюк В.Ф., ПП Мартинюк Л.П., ПП Миколайчук Л.І., Дитсадок, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Поштове відділення, Сільська рада, ПП Сорока Р.В., ПП Царик М.В., ТзОВ "УкрТАУЕР" (мобільна станція).
с.Видричі, с.Добре, с.Дубровиця
Ковельський район
1. 9:00-17:00 СТзОВ ім. І. Франка с. Радошин.
2.9:00-17:00 ПАТ Ковельмолоко водозабір, Ковельське УВКГ,
ПТМ "Ковельтепло", Ковельське РЖКП №2,
ФОП Гнатюк М. М., МПП "Віктор",
БК "Рідня", ФОП Антонюк Я. І.,
ФОП Капітула М. П., Вол. дирекція УДППЗ,
ФОП Чабан Р. М., КП "Волиньпобут",
Ковельське Райво, ОСБКЖБ "Едем",
ТзОВ "Ковельагробуд", ТзОВ "Ковельагробуд",
ФОП Разумнікова С. О., Дубівське СТ,
ПзІІ ТзОВ "НЗК", ФОП Гнатюк М. М.,
ФОП Шворак Л. Є., ПрАТ"Ковельльон",
Ф. О. Ткачук Г. К., ПАТ"Ковельмолоко". м. Ковель, вул. Ватутіна.
Локачинський район
1. 9:00-17:00
с.Коритниця частково;
2. 9:00-17:00
смт.Локачівул.Зелена, Волошина, Нова;
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
Педколедж
Гранд-Волинь
АЗС «БРСМ»
2.13:00-17:00
ЗОШ №3, вв.№2
ДНЗ №5 вв.№2
Котельня, вв.№2 вул. Набережна 2
Луцький район
1.10:00 – 17:00
Теремнівське СТ (маг. с. Піддубці)
С. Піддубці вул. Молодіжна, Новокотівська.
2.9:30-17:00 КП «Луцькводоканал»(КНС с. Тарасово) С. Тарасово вул. Квітнева, Шевченка, Польова, Волі, Поліська, Городоцька
3. ПЛ-10 кВ Л 33-02 від ЛР-16 (КТП-21) 9:00-17:00 ПП «САГС-ВЕСТ» (ферма), с. Верхи: ФАП, магазин С. Верхи
4. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-650 10:00-17:00 с. Воютин вул. на Чорний Ліс
Любомльський та Шацький райони
1 ЗТП-364 9:00-17:00 Табір ЗАТ Салют с Світязь
2 ЗТП-221 9:00-17:00 ФОП Назарук В.І.Управл. пенсійного фонду України в Шацькому р-н ТзоВ фабрика"Шачанка"ФОП Вітрук Ніна МихайлівнаПАТ"Райффайзен Банк Аваль" смт Шацьк вул Лісова, Приозерна, Лугова, Сковороди
3 ПЛ 04кВ КТП-255 9:00-17:00 Б/в "Куточок рибака"Бар "Водолій"ТОВ "Надія"Приватне виробничо-комерційне підприемство"Плесо"Ожема Віктор МитрофановичФОП Пилиповець Ігор Купріянович с Світязь вулЖовтнева
4 ПЛ 04кВ КТП-259 9:00-17:00 ДП "Волинський -експертно-технічний центр" с Світязь вул Миру Вересова
Любешівський район
1. 10:00-16:00 с.Залаззя вул.Б.Хмельницького (частково), Малієвського (частково)
2 ПЛ-10кВ Л-10-02 від КР-3 10:00-17:00 Школа, магазини. с.Лахвичі, с.Цир (частково) вул.Сонячна
Маневицький район
1. 11:00-17:00
Приватне акціонерне товариство "Киїстар", Районний відділ освіти (школа, гуртожиток). с. Троянівка
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Жуковського, 18А-28, 29-43
вул.Дольна, 1-19, 2-16
вул.Я.Мудрого
вул.Ціолковського, 22-32
пров.Бойка
Ратнівський район
1. 10:00-16:00
с.Замшани.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 від КТП-150 9:00-17:00 с.Озденіж церква с.Озденіж, в.Садова
2 ПЛ-0,4 від КТП-373 9:00-17:00 с.Доросині дитячий садок, клуб.
с.Доросині вул..Шевченка
3 ПЛ-10 кВ Л34-01 9:00-17:00 сЛюбче торговий кіоск, ППМ, ФАП, кіоск, церква, зернотік, картоплесховище, СКЗ-20, млин, ГРП-2.
с.Доросині овочесховище.
с.Кроватка магазини, ФАП, шкільна їдальня, ГРП, крмодробілка. с.Любче
с.Кроватка
4 ПЛ-10 кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка клуб, магазин-бар, меблевий цех, молитовний будинок, ФАП, поштове відділення, магазин, школа, млин, пилорама.
с.Луків бригада №1, церква, шкільна майстерня, башня, клуб, магазин, школа, АТС, контора с/р, ФАП, ППМ.
с.Незвір ФАП, магазин, ГРП. с.Крижівка
с.Луків
с.Незвір
Старовижівський район
1 ПЛ-10 Л57-04 10:00-17:00 с Дубечно-частково
куток Підварки повністю
2 КТП-73 10:00-17:00 ПП Шлапай,Савич Н Вижва
Турійський район
1. 10:00-17:00
ФОП Літвінович Є.В.- вагова, Турійське ЖКП – водонапірна башня, Терцентр соцобслуговування,
Філія Ковельавтодор - ДЕД866, Турійська РДА, ФОП Мельничук Г.С. – магазин, ТзОВ «Аміла», ФОП Білішук М.Ф. – гуртівня будматеріалів, ФОП Грисюк С.С. – столярний цех, ПП Європа-цукор – вагова, ДП «Турійське лісове господарство» - нижній склад смт.Турійськ вул.Першотравнева, Проектна, Шкільна, Комсомольська, Бобрика.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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