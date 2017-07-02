На сході від кулі снайпера загинув волинянин

На Донбасі від снайперської кулі загинув волинський військовийПро це стало відомо у вівторок, 12 червня."Сьогодні ще одна родина втратила сина, брата, чоловіка, молодого татуся. Від снайперської кулі загинув наш земляк Микола Вільчинський. Щирі співчуття рідним та близьким, - про це у Facebook‎ написала користувачка‎.Відомо, що Микола Вільчинський був родом з Берестечка, що на Горохівщині. Загиблий ніс службу в 24-тій окремій механізованій бригаді.Куля снайпера поцілила у хлопця, його відправили в шпиталь, де він, на жаль, помер. Інформацію підтвердили у бригаді, де служив чоловік.