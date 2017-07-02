На сході від кулі снайпера загинув волинянин
Сьогодні, 20:13
На Донбасі від снайперської кулі загинув волинський військовий Микола Вільчинський.
Про це стало відомо у вівторок, 12 червня.
"Сьогодні ще одна родина втратила сина, брата, чоловіка, молодого татуся. Від снайперської кулі загинув наш земляк Микола Вільчинський. Щирі співчуття рідним та близьким, - про це у Facebook написала користувачка Oxana Nahtigal.
Відомо, що Микола Вільчинський був родом з Берестечка, що на Горохівщині. Загиблий ніс службу в 24-тій окремій механізованій бригаді.
Куля снайпера поцілила у хлопця, його відправили в шпиталь, де він, на жаль, помер. Інформацію підтвердили у бригаді, де служив чоловік.
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Про це стало відомо у вівторок, 12 червня.
"Сьогодні ще одна родина втратила сина, брата, чоловіка, молодого татуся. Від снайперської кулі загинув наш земляк Микола Вільчинський. Щирі співчуття рідним та близьким, - про це у Facebook написала користувачка Oxana Nahtigal.
Відомо, що Микола Вільчинський був родом з Берестечка, що на Горохівщині. Загиблий ніс службу в 24-тій окремій механізованій бригаді.
Куля снайпера поцілила у хлопця, його відправили в шпиталь, де він, на жаль, помер. Інформацію підтвердили у бригаді, де служив чоловік.
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