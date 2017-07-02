вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На сході від кулі снайпера загинув волинянин

На сході від кулі снайпера загинув волинянин
На Донбасі від снайперської кулі загинув волинський військовий Микола Вільчинський.

Про це стало відомо у вівторок, 12 червня.

"Сьогодні ще одна родина втратила сина, брата, чоловіка, молодого татуся. Від снайперської кулі загинув наш земляк Микола Вільчинський. Щирі співчуття рідним та близьким, - про це у Facebook‎ написала користувачка Oxana Nahtigal‎.

Відомо, що Микола Вільчинський був родом з Берестечка, що на Горохівщині. Загиблий ніс службу в 24-тій окремій механізованій бригаді.

Куля снайпера поцілила у хлопця, його відправили в шпиталь, де він, на жаль, помер. Інформацію підтвердили у бригаді, де служив чоловік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, АТО, ООС, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Безхатькові, який жив під сходами луцького будинку, знайшли місце проживання
Спекотні вихідні: де і за скільки відпочити на Шацьких озерах. ФОТО
Середньовічні сукні, лицарські обладунки і давні забави: «Князівський бенкет» у Луцьку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У луцькому «Промені» - нова кіноакція*
Сьогодні, 20:48
На сході від кулі снайпера загинув волинянин
Сьогодні, 20:13
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 13 червня
Сьогодні, 20:00
Волинські спортсмени з вадами слуху здобули 10 нагород на чемпіонаті України з кульової стрільби
Сьогодні, 19:57
Лучанка хоче робити «бейбі-бокси» для котів
Сьогодні, 19:35
Схожі новини
У зоні АТО помер волинський військовий У зоні АТО помер волинський військовий
02 липень, 2017, 23:30
На Сході загинула 23-річна військова На Сході загинула 23-річна військова
29 червень, 2017, 14:50
Зона АТО: загинув український військовий Зона АТО: загинув український військовий
29 червень, 2017, 08:50
У зоні АТО загинули троє волинян, - ЗМІ У зоні АТО загинули троє волинян, - ЗМІ
28 квітень, 2017, 19:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відгородили, як вбивць і рецидивістів: на Волині - конфлікт між прикордонниками і селянами
Сьогодні, 11:36
 1
У луцькому «Промені» - нова кіноакція*
Сьогодні, 20:48
 0
На сході від кулі снайпера загинув волинянин
Сьогодні, 20:13
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 13 червня
Сьогодні, 20:00
 0
Волинські спортсмени з вадами слуху здобули 10 нагород на чемпіонаті України з кульової стрільби
Сьогодні, 19:57
 0
Медіа
відео
1/8