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У одному з районів Волині масово захоплюють землю

У одному з районів Волині масово захоплюють землю
У Володимир-Волинському районі самовільно захоплюють земельні ділянки.

Про це йшлося у середу, 13 червня, під час оперативної наради в ОДА.

Директор департаменту агропромислового розвитку Юрій Горбенко розповів, що у районі працює земельна інспекція, яка провела близько 20 перевірок і виявила низку порушень законодавства.

«Виявили порушення щодо самовільного захоплення землі. Зокрема, в Устилузькій міській раді захопили земельну ділянку площею 24 гектари, у Стенжаричівській громаді – землю площею 39,8 га, у Зимнівській сільській раді – землю площею 25,87 га та ще одну ділянку площею 5 га, Зарічанській – площею 5 га, Оваднівській громаді – пасовища самовільно були засіяні жителем Володимира Семенюком», - повідомив він.

Голова Волинської ОДА Олександр Савченко наголосив, що потрібно проводити роботу з відповідними органами, які мали б реагувати на ці факти.

«Усі будуть як метелики висвітлені на екранах. Сьогодні правоохоронці взагалі не працюють», - наголосив Савченко.

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Теги: земельні ділянки, захоплення
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