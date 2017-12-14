У одному з районів Волині масово захоплюють землю
Сьогодні, 10:30
У Володимир-Волинському районі самовільно захоплюють земельні ділянки.
Про це йшлося у середу, 13 червня, під час оперативної наради в ОДА.
Директор департаменту агропромислового розвитку Юрій Горбенко розповів, що у районі працює земельна інспекція, яка провела близько 20 перевірок і виявила низку порушень законодавства.
«Виявили порушення щодо самовільного захоплення землі. Зокрема, в Устилузькій міській раді захопили земельну ділянку площею 24 гектари, у Стенжаричівській громаді – землю площею 39,8 га, у Зимнівській сільській раді – землю площею 25,87 га та ще одну ділянку площею 5 га, Зарічанській – площею 5 га, Оваднівській громаді – пасовища самовільно були засіяні жителем Володимира Семенюком», - повідомив він.
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко наголосив, що потрібно проводити роботу з відповідними органами, які мали б реагувати на ці факти.
«Усі будуть як метелики висвітлені на екранах. Сьогодні правоохоронці взагалі не працюють», - наголосив Савченко.
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Про це йшлося у середу, 13 червня, під час оперативної наради в ОДА.
Директор департаменту агропромислового розвитку Юрій Горбенко розповів, що у районі працює земельна інспекція, яка провела близько 20 перевірок і виявила низку порушень законодавства.
«Виявили порушення щодо самовільного захоплення землі. Зокрема, в Устилузькій міській раді захопили земельну ділянку площею 24 гектари, у Стенжаричівській громаді – землю площею 39,8 га, у Зимнівській сільській раді – землю площею 25,87 га та ще одну ділянку площею 5 га, Зарічанській – площею 5 га, Оваднівській громаді – пасовища самовільно були засіяні жителем Володимира Семенюком», - повідомив він.
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко наголосив, що потрібно проводити роботу з відповідними органами, які мали б реагувати на ці факти.
«Усі будуть як метелики висвітлені на екранах. Сьогодні правоохоронці взагалі не працюють», - наголосив Савченко.
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