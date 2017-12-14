У одному з районів Волині масово захоплюють землю

У Володимир-Волинському районі самовільно захоплюють земельні ділянки.Про це йшлося у середу, 13 червня, під час оперативної наради в ОДА.Директор департаменту агропромислового розвиткурозповів, що у районі працює земельна інспекція, яка провела близько 20 перевірок і виявила низку порушень законодавства.«Виявили порушення щодо самовільного захоплення землі. Зокрема, в Устилузькій міській раді захопили земельну ділянку площею 24 гектари, у Стенжаричівській громаді – землю площею 39,8 га, у Зимнівській сільській раді – землю площею 25,87 га та ще одну ділянку площею 5 га, Зарічанській – площею 5 га, Оваднівській громаді – пасовища самовільно були засіяні жителем Володимира Семенюком», - повідомив він.Голова Волинської ОДАнаголосив, що потрібно проводити роботу з відповідними органами, які мали б реагувати на ці факти.«Усі будуть як метелики висвітлені на екранах. Сьогодні правоохоронці взагалі не працюють», - наголосив Савченко.