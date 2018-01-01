На Гряду хочуть перестати пускати автомобілі

В’їзд на територію урочища Гряда хочуть обмежити.Про це йшлося у середу, 13 червня, під час оперативної наради в ОДА.В.о. голови Шацької громадирозповіла, що розробили проект облаштування пішохідної території на Гряді, щоб обмежити рух транспорту.«Натомість ми плануємо побудувати автостоянку на виїзді з села Пульмо. Але, на жаль, цього року нам не вдалося реалізувати проект», - додала вона.