На Гряду хочуть перестати пускати автомобілі
Сьогодні, 11:22
В’їзд на територію урочища Гряда хочуть обмежити.
Про це йшлося у середу, 13 червня, під час оперативної наради в ОДА.
В.о. голови Шацької громади Людмила Цевух розповіла, що розробили проект облаштування пішохідної території на Гряді, щоб обмежити рух транспорту.
«Натомість ми плануємо побудувати автостоянку на виїзді з села Пульмо. Але, на жаль, цього року нам не вдалося реалізувати проект», - додала вона.
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Про це йшлося у середу, 13 червня, під час оперативної наради в ОДА.
В.о. голови Шацької громади Людмила Цевух розповіла, що розробили проект облаштування пішохідної території на Гряді, щоб обмежити рух транспорту.
«Натомість ми плануємо побудувати автостоянку на виїзді з села Пульмо. Але, на жаль, цього року нам не вдалося реалізувати проект», - додала вона.
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Коментарі 1
Затія, без сумніву, варта уваги! Але побачимо, чи хватить у вас мужності, сили і розуму таку ж стоянку збудувати перед садівничим товариством у Пульмо, де у землі копаються і городинку вирощують депутати, судді, прокурори і начальнички різних мастей ?
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