Судитимуть водія фури, яка розчавила волинянку

Перед судом постане житель Рівненщини, через якого стався смертельний наїзд на мешканку Горохівщини.35-річний мешканець села Грядки Дубенського району Рівненської області порушив правила безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.Увечері 25 січня чоловік, ігноруючи правила безпеки, під час розвантаження цукрових буряків у селищі Мар’янівка Горохівського району, допустив самовільний рух автопоїзда в складі сідлового тягача «RENAULT PREMIUM» та напівпричепа вперед.Внаслідок цього вантажний автомобіль наїхав на 47-річну працівницю підприємства.Від отриманих травм жінка померла.Водія ж автопоїзда тепер обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, та невдовзі він постане перед судом, який і визначить йому міру покарання.