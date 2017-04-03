Судитимуть водія фури, яка розчавила волинянку
Сьогодні, 11:45
Перед судом постане житель Рівненщини, через якого стався смертельний наїзд на мешканку Горохівщини.
35-річний мешканець села Грядки Дубенського району Рівненської області порушив правила безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
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Увечері 25 січня чоловік, ігноруючи правила безпеки, під час розвантаження цукрових буряків у селищі Мар’янівка Горохівського району, допустив самовільний рух автопоїзда в складі сідлового тягача «RENAULT PREMIUM» та напівпричепа вперед.
Внаслідок цього вантажний автомобіль наїхав на 47-річну працівницю підприємства.
Від отриманих травм жінка померла.
Водія ж автопоїзда тепер обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, та невдовзі він постане перед судом, який і визначить йому міру покарання.
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35-річний мешканець села Грядки Дубенського району Рівненської області порушив правила безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вантажівка на волинському заводі розчавила людину
Увечері 25 січня чоловік, ігноруючи правила безпеки, під час розвантаження цукрових буряків у селищі Мар’янівка Горохівського району, допустив самовільний рух автопоїзда в складі сідлового тягача «RENAULT PREMIUM» та напівпричепа вперед.
Внаслідок цього вантажний автомобіль наїхав на 47-річну працівницю підприємства.
Від отриманих травм жінка померла.
Водія ж автопоїзда тепер обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, та невдовзі він постане перед судом, який і визначить йому міру покарання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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