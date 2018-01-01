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У Луцьку біля Старого ринку – пожежа. ФОТО. ОНОВЛЕНО

У Луцьку біля Старого ринку – пожежа. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку на вулиці Хакімова, 20, поблизу Центрального ринку сталося загоряння житлової будівлі.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо зі слів очевидців.

Нагадаємо, нещодавно у Луцьку намагалися підпалити Варшавський ринок.

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Загоряння сталося у середу, 13 червня, близько 12 години.

На місці працює поліція та кілька екіпажів пожежних.

У будинку на момент пожежі було троє мешканців, їх евакуювали. У постраждалих - легкі тілесні ушкодження та переляк.

У Луцьку біля Старого ринку – пожежа. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку біля Старого ринку – пожежа. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку біля Старого ринку – пожежа. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку біля Старого ринку – пожежа. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку біля Старого ринку – пожежа. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку біля Старого ринку – пожежа. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку біля Старого ринку – пожежа. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку біля Старого ринку – пожежа. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку біля Старого ринку – пожежа. ФОТО. ОНОВЛЕНО

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Теги: пожежа, Центральний ринок
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