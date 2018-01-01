У Луцьку працівники заводу перекриють дорогу
Сьогодні, 17:44
Працівники Луцького МПД – ДП «Укрспирт» 14 червня мають намір перекрити автошлях на вулиці Ковельській.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив голова профспілки Луцького МПД – ДП «Укрспирт» Олександр Філіпчук.
За словами Олександра Філіпчука, 12 червня у Києві відбулося засідання об’єднаної організації профспілки АПК ДП “Укрспирт”.
Головне питання, яке там обговорили, стосувалося блокування роботи «Укрспирту» державною виконавчою службою та податковим органами. За результатами зустрічі, на якій були присутні представники 42 горілчаних заводів, вирішили організовувати акції протесту у тій площині, яку дозволяє українське законодавство.
На переконання Олександра Філіпчука, ДП «Укрспирт» забезпечує роботою понад 5000 працівників. До того ж, щомісячно підприємство генерує у держбюджет величезні суми акцизного податку. Наразі ж всі активи підприємства заблоковані – і розрахункові рахунки, і готова товарна продукція. Тому діяльність підприємства фактично зупинена, зарплату за травень працівникам виплатити не можуть. Ці негативні процеси також тягнуть за собою зрив виконання міжнародних та вітчизняних контрактів.
«Якщо так далі триватиме, то спиртове виробництво просто зупиниться. А це галузь, яка справді наповнює бюджет», - висловився Олександр Філіпчук. За його словами, дороги представники спиртових заводів перекриватимуть для того, аби влада звернула увагу на блокування роботи «Укрспирту» державною виконавчою службою та податковим органами та втрутилася у цю проблему.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив голова профспілки Луцького МПД – ДП «Укрспирт» Олександр Філіпчук.
За словами Олександра Філіпчука, 12 червня у Києві відбулося засідання об’єднаної організації профспілки АПК ДП “Укрспирт”.
Головне питання, яке там обговорили, стосувалося блокування роботи «Укрспирту» державною виконавчою службою та податковим органами. За результатами зустрічі, на якій були присутні представники 42 горілчаних заводів, вирішили організовувати акції протесту у тій площині, яку дозволяє українське законодавство.
На переконання Олександра Філіпчука, ДП «Укрспирт» забезпечує роботою понад 5000 працівників. До того ж, щомісячно підприємство генерує у держбюджет величезні суми акцизного податку. Наразі ж всі активи підприємства заблоковані – і розрахункові рахунки, і готова товарна продукція. Тому діяльність підприємства фактично зупинена, зарплату за травень працівникам виплатити не можуть. Ці негативні процеси також тягнуть за собою зрив виконання міжнародних та вітчизняних контрактів.
«Якщо так далі триватиме, то спиртове виробництво просто зупиниться. А це галузь, яка справді наповнює бюджет», - висловився Олександр Філіпчук. За його словами, дороги представники спиртових заводів перекриватимуть для того, аби влада звернула увагу на блокування роботи «Укрспирту» державною виконавчою службою та податковим органами та втрутилася у цю проблему.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Франківський письменник презентував у Луцьку два романи. ФОТО
Сьогодні, 18:08
День тата у луцькому «Промені»*
Сьогодні, 18:04
У Луцьку працівники заводу перекриють дорогу
Сьогодні, 17:44
На Волині ремонтують школу, яку відкрили 1,5 роки тому
Сьогодні, 17:40
У Світязі втопився хлопець з Луцька
Сьогодні, 17:37