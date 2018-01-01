У Луцьку працівники заводу перекриють дорогу

Працівники Луцького МПД – ДП «Укрспирт» 14 червня мають намір перекрити автошлях на вулиці Ковельській.Про це у коментаріповідомив голова профспілки Луцького МПД – ДП «Укрспирт»За словами Олександра Філіпчука, 12 червня у Києві відбулося засідання об’єднаної організації профспілки АПК ДП “Укрспирт”.Головне питання, яке там обговорили, стосувалося блокування роботи «Укрспирту» державною виконавчою службою та податковим органами. За результатами зустрічі, на якій були присутні представники 42 горілчаних заводів, вирішили організовувати акції протесту у тій площині, яку дозволяє українське законодавство.На переконання Олександра Філіпчука, ДП «Укрспирт» забезпечує роботою понад 5000 працівників. До того ж, щомісячно підприємство генерує у держбюджет величезні суми акцизного податку. Наразі ж всі активи підприємства заблоковані – і розрахункові рахунки, і готова товарна продукція. Тому діяльність підприємства фактично зупинена, зарплату за травень працівникам виплатити не можуть. Ці негативні процеси також тягнуть за собою зрив виконання міжнародних та вітчизняних контрактів.«Якщо так далі триватиме, то спиртове виробництво просто зупиниться. А це галузь, яка справді наповнює бюджет», - висловився Олександр Філіпчук. За його словами, дороги представники спиртових заводів перекриватимуть для того, аби влада звернула увагу на блокування роботи «Укрспирту» державною виконавчою службою та податковим органами та втрутилася у цю проблему.