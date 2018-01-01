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Він не хотів їхати, ніби передчував, - побратим загиблого на Сході волинянина

Він не хотів їхати, ніби передчував, - побратим загиблого на Сході волинянина
Загиблий від кулі снайпера волинянин Микола Вільчинський лише на минулому тижні охрестив дочку та у неділю повертався на Схід. По контракту хлопцеві треба було дослужити всього кілька місяців.

Про це побратим загиблого Віталій Загоруйко розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.

Чоловіки познайомилися у 2014 році – їх обох мобілізували у 24-ту бригаду. Разом вони пройшли Кримське, Новотошківське, а в Адвіївці розділилися - Вільчинський демобілізовувася, Загоруйко лишався служити. Проте згодом Вільчинський підписав контракт зі своєю бригадою.

«У нього позивний був «Лютий», і він йому повністю підходив. Він до ворогів ставився так, я не знаю... Йому тоді, в 2014 році, було 21 з лишком років, але він нічого не боявся - він знав, чому ми там стоїмо і що робимо... По житті він був великодушною людиною», - каже побратим загиблого.

Перед тим, як підписати контракт, Вільчинськй одружився. Нещодавно у нього народилася дочка.

«Я його буквально на тому тижні бачив, зустрілися із ним в Горохові. Він був вдома, приїжджав у відпустку, бо хрестив свою донечку. І він мав у неділю їхати. Ми так поговорили, і зараз я задую його слова. Я йому кажу: ну що ти братку, їдеш? А він каже – їду, йому ще до жовтня лишилося по контракту дослужити. І він як відчував – щось, так каже, не хочу їхати… Просто людина відчувала. Але він їхав, бо знав, це його обов’язок», - додав побратим.

Загоруйко каже, що знав Вільчинського як дуже хорошу людину, тому, коли дізнався про його смерть, був просто шокований. Йому зателефонував волонтер та сказав, що побратима із 24-ої бригади із Берестечка більше немає.

«І мені щось як в голову стукнуло – Коля, він же ж поїхав. Я набираю номер його, а він відсутній. Тому я зразу зрозумів, що це його», - зітхнув чоловік. За його словами, у загиблого окрім дружини залишилася мама.

«Мені сказали, що вона лежить в лікарні в дуже тяжкому стані. Як дізналася, що син загинув», - додав Загоруйко.

Ховатимуть загиблого волинянина у Берестечку.

«В п’ятницю його мають привезти... 26 років, ще жити і жити, навіть дитина не побачить свого тата. Тільки буде історію вчити і знатиме», - підсумував Загоруйко.

Нагадаємо, спогадами про загиблого поділився колега із Володимир-Волинського віддлення ПАТ “Волиньгаз” Андрій Боярчук.

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Теги: Микола Вільчинський, смерть, АТО, ООС
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