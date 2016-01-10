Обидві лаври належатимуть Українській Церкві, - Філарет

Філарет розповів, кому належатимуть Києво-Печерська та Почаївська лаври.



Про це він розповів у інтерв'ю для



«Лаври належатимуть Українській Церкві, бо це українські святині і вони не можуть належати Російській Церкві».



«Якщо в Україні буде одна Помісна Православна Церква, а друга буде російська, то неприродно, щоб українські святині належали російській церкві. Неприродно і незаконно.



Тому і Києво–Печерська лавра, і Почаївська лавра в свій час будуть передані Українській Церкві», - зазначив Філарет.



Також він розповів, що буде, якщо Українській церкві не дадуть Томосу.



«Якщо Томосу нам не дають, то це означає, що Москва перемогла Вселенського патріарха, і вона є найвпливовішою церквою.



Але, як там не було, Київський Патріархат продовжить зростати. До нас будуть приєднуватися і з Автокефальної Церкви, і з Московського Патріархату, як це відбувається зараз.



А прийде час – нас визнають. Не можуть не визнати одну з найбільших Церков у світі», - переконаний Філарет.

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