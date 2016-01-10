Обидві лаври належатимуть Українській Церкві, - Філарет
Сьогодні, 09:02
Предстоятель Української Православної Церкви Київського патріархату Філарет розповів, кому належатимуть Києво-Печерська та Почаївська лаври.
Про це він розповів у інтерв'ю для Української Правди.
«Лаври належатимуть Українській Церкві, бо це українські святині і вони не можуть належати Російській Церкві».
«Якщо в Україні буде одна Помісна Православна Церква, а друга буде російська, то неприродно, щоб українські святині належали російській церкві. Неприродно і незаконно.
Тому і Києво–Печерська лавра, і Почаївська лавра в свій час будуть передані Українській Церкві», - зазначив Філарет.
Також він розповів, що буде, якщо Українській церкві не дадуть Томосу.
«Якщо Томосу нам не дають, то це означає, що Москва перемогла Вселенського патріарха, і вона є найвпливовішою церквою.
Але, як там не було, Київський Патріархат продовжить зростати. До нас будуть приєднуватися і з Автокефальної Церкви, і з Московського Патріархату, як це відбувається зараз.
А прийде час – нас визнають. Не можуть не визнати одну з найбільших Церков у світі», - переконаний Філарет.
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Про це він розповів у інтерв'ю для Української Правди.
«Лаври належатимуть Українській Церкві, бо це українські святині і вони не можуть належати Російській Церкві».
«Якщо в Україні буде одна Помісна Православна Церква, а друга буде російська, то неприродно, щоб українські святині належали російській церкві. Неприродно і незаконно.
Тому і Києво–Печерська лавра, і Почаївська лавра в свій час будуть передані Українській Церкві», - зазначив Філарет.
Також він розповів, що буде, якщо Українській церкві не дадуть Томосу.
«Якщо Томосу нам не дають, то це означає, що Москва перемогла Вселенського патріарха, і вона є найвпливовішою церквою.
Але, як там не було, Київський Патріархат продовжить зростати. До нас будуть приєднуватися і з Автокефальної Церкви, і з Московського Патріархату, як це відбувається зараз.
А прийде час – нас визнають. Не можуть не визнати одну з найбільших Церков у світі», - переконаний Філарет.
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