Дівчина з Волині бере участь в конкурсі «Місіс США». ФОТО

Дівчина з Нововолинськазмагається за титул «Місіс США». Конкурс стартував у Сполучених Штатах Америки 13 червня.Світлини з першого дня конкурсу краси Яна Власюк опублікувала на своїй сторінці у Facebook.Нагадаємо, волинянка Яна Власюк, яка більше двох років проживає у США,штату Пенсильванія в рамках найпрестижнішого конкурсу світу серед дівчат після 25-ти років та заміжніх Mrs. Globe (Місіс Земна куля).Яна розповідала, що заявку подала випадково і навіть не розраховувала, що зможе взяти участь.“В інтернеті натрапила на сайт, а мені відразу вискочила заявка і я вирішила “заради приколу” написати. Навіть не думала і не розраховувала ні на що, але через кілька днів, вже й забувши все це, мені подзвонили і запропонували піти на конкурс”, – ділилася своїми враженнями дівчина.