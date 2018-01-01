Дівчина з Волині бере участь в конкурсі «Місіс США». ФОТО
Сьогодні, 10:53
Дівчина з Нововолинська Яна Власюк змагається за титул «Місіс США». Конкурс стартував у Сполучених Штатах Америки 13 червня.
Світлини з першого дня конкурсу краси Яна Власюк опублікувала на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, волинянка Яна Власюк, яка більше двох років проживає у США, стала переможницею штату Пенсильванія в рамках найпрестижнішого конкурсу світу серед дівчат після 25-ти років та заміжніх Mrs. Globe (Місіс Земна куля).
Яна розповідала, що заявку подала випадково і навіть не розраховувала, що зможе взяти участь.
“В інтернеті натрапила на сайт, а мені відразу вискочила заявка і я вирішила “заради приколу” написати. Навіть не думала і не розраховувала ні на що, але через кілька днів, вже й забувши все це, мені подзвонили і запропонували піти на конкурс”, – ділилася своїми враженнями дівчина.
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Світлини з першого дня конкурсу краси Яна Власюк опублікувала на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, волинянка Яна Власюк, яка більше двох років проживає у США, стала переможницею штату Пенсильванія в рамках найпрестижнішого конкурсу світу серед дівчат після 25-ти років та заміжніх Mrs. Globe (Місіс Земна куля).
Яна розповідала, що заявку подала випадково і навіть не розраховувала, що зможе взяти участь.
“В інтернеті натрапила на сайт, а мені відразу вискочила заявка і я вирішила “заради приколу” написати. Навіть не думала і не розраховувала ні на що, але через кілька днів, вже й забувши все це, мені подзвонили і запропонували піти на конкурс”, – ділилася своїми враженнями дівчина.
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