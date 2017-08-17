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Протест у Луцьку: працівники заводу перекрили вулицю. ФОТО. ВІДЕО.

Протест у Луцьку: працівники заводу перекрили вулицю. ФОТО. ВІДЕО.
Працівники Луцького МПД – ДП «Укрспирт» приблизно о 10 годині ранку 14 червня на деякий час перекрили автошлях на вулиці Ковельській.

Таку форму протесту працівники заводу застосували, аби привенути увагу влади до блокування роботи «Укрспирту» державною виконавчою службою та податковим органами.

Заступник керівника заводу з виробничих питань Луцького МПД – ДП «Укрспирт» Олег Гушинець розповів, що працівники заводу просто шоковані діями виконавчої служби та податкової. За словами Гушинця, якщо ці структури не перестануть блокувати роботу спиртової галузі, працівники заводу готові їхати у Кабінет Міністрів та Верховну Раду.

"Тільки підприємство стає прибутковим, показує результати, то починають вставляти палки в колеса. Але найважливіше - це люди, які працюють у цій галузі, це сім'ї, які завжди мали стабільний прибуток, а сьогодні вперше мають проблеми із виплатою зарплати", - каже Олег Гушинець. За його словами, під загрозою зриву нині може опинитися, наприклад, контракт з Німеччиною щодо поставки замовлень. Більше того, вже зараз телефонують стурбовані фермери. Адже невдовзі розпочнеться збір зернових, значну частину яких у них купував саме "Укрспирт". Цьогоріч такі закупівлі - теж під загрозою.

Нагадаємо, у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив голова профспілки Луцького МПД – ДП «Укрспирт» Олександр Філіпчук розповідав, що 12 червня у Києві відбулося засідання об’єднаної організації профспілки АПК ДП “Укрспирт”.

Головне питання, яке там обговорили, стосувалося блокування роботи «Укрспирту» державною виконавчою службою та податковим органами. За результатами зустрічі, на якій були присутні представники 42 горілчаних заводів, вирішили організовувати акції протесту у тій площині, яку дозволяє українське законодавство.

Протест у Луцьку: працівники заводу перекрили вулицю. ФОТО. ВІДЕО.
Протест у Луцьку: працівники заводу перекрили вулицю. ФОТО. ВІДЕО.
Протест у Луцьку: працівники заводу перекрили вулицю. ФОТО. ВІДЕО.
Протест у Луцьку: працівники заводу перекрили вулицю. ФОТО. ВІДЕО.
Протест у Луцьку: працівники заводу перекрили вулицю. ФОТО. ВІДЕО.
Протест у Луцьку: працівники заводу перекрили вулицю. ФОТО. ВІДЕО.
Протест у Луцьку: працівники заводу перекрили вулицю. ФОТО. ВІДЕО.



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Теги: Укрспирт, спиртзавод, протест, Луцьк
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Коментарі 1
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а патрульні чого перекрили? у солідарність!
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