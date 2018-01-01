Володимир-Волинський можуть перейменувати





12 червня на черговому засіданні молодіжної ради при виконавчому комітеті Володимир-Волинської міської ради розглянули питання, яке неодноразово порушувалось, щодо повернення місту історичної назви Володимир, -



Аргументували свій погляд тим, що назву Володимир-Волинський місто отримало у 1795 році під час приєднання до Росії у якості повітового міста новоутвореної Волинської губернії.



«Досить послуговуватися тією назвою, що була покликана стерти історичну пам’ять нашого народу і яку обрали великоімперські царі Російської імперії, найгірші представники якої, сьогодні в чергове хочуть позбавити нас права самостійно вирішувати свої долю», – зазначили на засіданні ради.



Як відомо, назва Володимир існувала майже 9 століть від початку заснування міста. Представники молодіжної ради вважають, що напередодні величного ювілею – 1030 річниці літописної згадки про заснування древнього Володимира, йому необхідно повернуту історичну назву, що була отримана волею хрестителя України-Русі – Святого Володимира Великого.



Молодіжна рада звернулася до міського голови Петра Саганюка та виконавчого комітету міськради з клопотанням про створення робочої групи з питань підготовки та проведення заходів, спрямованих на повернення місту історичної назви Володимир, до складу якої включити представників молодіжної та громадської ради, представників інститутів громадянського суспільства, ЗМІ, духовенства, інтелігенції тощо.



Голова ради з питань молодіжної політики Максим Климюк розповів, що мер підтримав відповідні клопотання та звернення і дав вказівку разом з виконавчим комітетом готувати склад робочої групи по даному питанню.



Протягом двох місяців панують провести широке громадське обговорення питання перейменування міста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Володимир-Волинський хочуть перейменувати. Міський голова підтримав відповідне звернення молодіжної ради.12 червня на черговому засіданні молодіжної ради при виконавчому комітеті Володимир-Волинської міської ради розглянули питання, яке неодноразово порушувалось, щодо повернення місту історичної назви Володимир, - Буг Аргументували свій погляд тим, що назву Володимир-Волинський місто отримало у 1795 році під час приєднання до Росії у якості повітового міста новоутвореної Волинської губернії.«Досить послуговуватися тією назвою, що була покликана стерти історичну пам’ять нашого народу і яку обрали великоімперські царі Російської імперії, найгірші представники якої, сьогодні в чергове хочуть позбавити нас права самостійно вирішувати свої долю», – зазначили на засіданні ради.Як відомо, назва Володимир існувала майже 9 століть від початку заснування міста. Представники молодіжної ради вважають, що напередодні величного ювілею – 1030 річниці літописної згадки про заснування древнього Володимира, йому необхідно повернуту історичну назву, що була отримана волею хрестителя України-Русі – Святого Володимира Великого.Молодіжна рада звернулася до міського головита виконавчого комітету міськради з клопотанням про створення робочої групи з питань підготовки та проведення заходів, спрямованих на повернення місту історичної назви Володимир, до складу якої включити представників молодіжної та громадської ради, представників інститутів громадянського суспільства, ЗМІ, духовенства, інтелігенції тощо.Голова ради з питань молодіжної політики Максим Климюк розповів, що мер підтримав відповідні клопотання та звернення і дав вказівку разом з виконавчим комітетом готувати склад робочої групи по даному питанню.Протягом двох місяців панують провести широке громадське обговорення питання перейменування міста.

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