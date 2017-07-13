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Під Луцьком фура збила чоловіка на інвалідному візку. ОНОВЛЕНО. ФОТО 18+

Під Луцьком фура збила чоловіка на інвалідному візку. ОНОВЛЕНО. ФОТО 18+
На повороті до села Баїв Луцького району вантажівка збила чоловіка, який рухався на інвалідному візку.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці трагедії.

Відомо, що аварія трапилася 14 червня у післяобідню пору.

За попередньою інформацією, водій фури здійснив наїзд на чоловіка, коли той переїжджав дорогу. Відомо, що потерпілий живий, перебуває в реанімації.

Деталі - згодом.

Під Луцьком фура збила чоловіка на інвалідному візку. ОНОВЛЕНО. ФОТО 18+
Під Луцьком фура збила чоловіка на інвалідному візку. ОНОВЛЕНО. ФОТО 18+
Під Луцьком фура збила чоловіка на інвалідному візку. ОНОВЛЕНО. ФОТО 18+
Під Луцьком фура збила чоловіка на інвалідному візку. ОНОВЛЕНО. ФОТО 18+
Під Луцьком фура збила чоловіка на інвалідному візку. ОНОВЛЕНО. ФОТО 18+



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Теги: Баїв, фура, аварія, ДТП
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