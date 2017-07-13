Під Луцьком фура збила чоловіка на інвалідному візку. ОНОВЛЕНО. ФОТО 18+





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці трагедії.



Відомо, що аварія трапилася 14 червня у післяобідню пору.



За попередньою інформацією, водій фури здійснив наїзд на чоловіка, коли той переїжджав дорогу. Відомо, що потерпілий живий, перебуває в реанімації.



Деталі - згодом.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На повороті до села Баїв Луцького району вантажівка збила чоловіка, який рухався на інвалідному візку.Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці трагедії.Відомо, що аварія трапилася 14 червня у післяобідню пору.За попередньою інформацією, водій фури здійснив наїзд на чоловіка, коли той переїжджав дорогу. Відомо, що потерпілий живий, перебуває в реанімації.Деталі - згодом.

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