На Волині втопився молодий чоловік
Сьогодні, 09:18
В селі Білин Володимир-Волинського району на місцевому ставку під час купання втопився 36-річний чоловік.
Про це інформує ДСНС України у Волинській області.
Інцидент трапився вчора, 14 червня.
"Рятувальниками знайдено, піднято на поверхню та передано працівникам поліції тіло гр. Смирнова В.Г., 1982 р.н., який потонув під час купання", - йдеться у повідомленні.
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Про це інформує ДСНС України у Волинській області.
Інцидент трапився вчора, 14 червня.
"Рятувальниками знайдено, піднято на поверхню та передано працівникам поліції тіло гр. Смирнова В.Г., 1982 р.н., який потонув під час купання", - йдеться у повідомленні.
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