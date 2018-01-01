На Волині втопився молодий чоловік





Про це інформує ДСНС України у Волинській області.



Інцидент трапився вчора, 14 червня.



"Рятувальниками знайдено, піднято на поверхню та передано працівникам поліції тіло гр. Смирнова В.Г., 1982 р.н., який потонув під час купання", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Білин Володимир-Волинського району на місцевому ставку під час купання втопився 36-річний чоловік.Про це інформує ДСНС України у Волинській області.Інцидент трапився вчора, 14 червня."Рятувальниками знайдено, піднято на поверхню та передано працівникам поліції тіло гр. Смирнова В.Г., 1982 р.н., який потонув під час купання", - йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію