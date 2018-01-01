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На Волині втопився молодий чоловік

На Волині втопився молодий чоловік
В селі Білин Володимир-Волинського району на місцевому ставку під час купання втопився 36-річний чоловік.

Про це інформує ДСНС України у Волинській області.

Інцидент трапився вчора, 14 червня.

"Рятувальниками знайдено, піднято на поверхню та передано працівникам поліції тіло гр. Смирнова В.Г., 1982 р.н., який потонув під час купання", - йдеться у повідомленні.

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Теги: утоплення, чоловік, Білин
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