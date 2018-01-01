Від і до: скільки коштують перші абрикоси на луцькому ринку. ФОТО
Сьогодні, 11:49
Фруктово-ягідний сезон на Волині – у розпалі. Після довгоочікуваних полуниць, черешень та чорниць на ринках луцька з'явилися перші "місцеві" абрикоси.
Щоправда, ціни на них поки дещо високі.
Так, на Центральному (Старому) ринку за кілограм абрикосів продавці просять від 40 до 60 гривень.
На різних локаціях продажу абрикосів на ринку продавці розповідають, що привезли товар із Тарасового, Ківерців, Горохова, але найбільше - із Луцька.
Найдешевше ж пропонують купити абрикоси із Горохова та Ківерців (по 40 гривень за кілограм), найдорожче ж намагаються продати "місцеві" абрикоси (за них просять 60 гривень за кілограм).
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Щоправда, ціни на них поки дещо високі.
Так, на Центральному (Старому) ринку за кілограм абрикосів продавці просять від 40 до 60 гривень.
На різних локаціях продажу абрикосів на ринку продавці розповідають, що привезли товар із Тарасового, Ківерців, Горохова, але найбільше - із Луцька.
Найдешевше ж пропонують купити абрикоси із Горохова та Ківерців (по 40 гривень за кілограм), найдорожче ж намагаються продати "місцеві" абрикоси (за них просять 60 гривень за кілограм).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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