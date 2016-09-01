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У Луцьку хлопець хотів стрибнути з вікна гуртожитка. ФОТО. ОНОВЛЕНО

У Луцьку хлопець хотів стрибнути з вікна гуртожитка. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку чоловік намагався покінчити з життям.

Інцидент трапився на вулиці Даньшина у п'ятницю, 15 червня.

Звести рахунки з життям хлопець вирішив, стрибнувши з вікна восьмого поверху гуртожитка №1 Луцького НТУ.

Кажуть, хлопець останнім часом ні з ким не говорив, був замкнений. На щастя, він не стрибнув, його забрала швидка. Медики вкололи постраждалому заспокійливе.

Знайомі хлопця кажуть, що він мав невзаємну симпатію до дівчини, яка живе у цьому гуртожитку.

Інформаційному агентству ВолиньPost також стало відомо, що цей хлопець є студентом ЛНТУ та жив у цьому ж гуртожитку на шостому поверсі.

У Луцьку хлопець хотів стрибнути з вікна гуртожитка. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку хлопець хотів стрибнути з вікна гуртожитка. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку хлопець хотів стрибнути з вікна гуртожитка. ФОТО. ОНОВЛЕНО


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Теги: самогубство, поліція, Луцьк, Даньшина
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Коментарі 1
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Лош*дло....із за баби пригати кек)
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