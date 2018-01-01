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Лучани стали очевидцями незвичного концерту. ФОТО

Лучани стали очевидцями незвичного концерту. ФОТО
На Театральному майдані в Луцьку десятки глядачів стали свідками незвичного концерту.

Подія відбулася 15 червня.

Перед лучанами виступив зведений оркестр військових частин – Луцького прикордонного загону, військової частини 1141 Національної гвардії та 14-ї окремої механізованої бригади із Володимира-Волинського.

Мета заходу – популяризація військової служби.

Нагадаємо, раніше подібний концерт відбувся у Рожищі.

Лучани стали очевидцями незвичного концерту. ФОТО
Лучани стали очевидцями незвичного концерту. ФОТО
Лучани стали очевидцями незвичного концерту. ФОТО
Лучани стали очевидцями незвичного концерту. ФОТО
Лучани стали очевидцями незвичного концерту. ФОТО
Лучани стали очевидцями незвичного концерту. ФОТО
Лучани стали очевидцями незвичного концерту. ФОТО




ФОТО - Катерина ПРИСТУПА

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Теги: Виступ, військова частина, зброя, спорядження, презентація
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