Лучани стали очевидцями незвичного концерту. ФОТО
Сьогодні, 21:59
На Театральному майдані в Луцьку десятки глядачів стали свідками незвичного концерту.
Подія відбулася 15 червня.
Перед лучанами виступив зведений оркестр військових частин – Луцького прикордонного загону, військової частини 1141 Національної гвардії та 14-ї окремої механізованої бригади із Володимира-Волинського.
Мета заходу – популяризація військової служби.
Нагадаємо, раніше подібний концерт відбувся у Рожищі.
ФОТО - Катерина ПРИСТУПА
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Подія відбулася 15 червня.
Перед лучанами виступив зведений оркестр військових частин – Луцького прикордонного загону, військової частини 1141 Національної гвардії та 14-ї окремої механізованої бригади із Володимира-Волинського.
Мета заходу – популяризація військової служби.
Нагадаємо, раніше подібний концерт відбувся у Рожищі.
ФОТО - Катерина ПРИСТУПА
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