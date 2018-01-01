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Невідомий Турійськ на ретросвітлинах

Невідомий Турійськ на ретросвітлинах
Такого Турійська ви ще не бачили. Турійськ свого часу був одним з найбільших торгово-ремісничих центрів Волині. У 1759 році місто отримало магдебурзьке право.

До вашої уваги світлини, які дозволяють поринути в історію та прогулятись вуличками волинського містечка Турійськ 1920-х років.
Не дивлячись на те, що всі фото зняті на не дуже якісну плівку, зображення дозволяють, яким було містечко майже сто років тому.

Джерело фото: www.turisk.org
Тетяна Яцечко-Блаженко
Невідомий Турійськ на ретросвітлинах
Невідомий Турійськ на ретросвітлинах
Невідомий Турійськ на ретросвітлинах
Невідомий Турійськ на ретросвітлинах
Невідомий Турійськ на ретросвітлинах
Невідомий Турійськ на ретросвітлинах
Невідомий Турійськ на ретросвітлинах
Невідомий Турійськ на ретросвітлинах
Невідомий Турійськ на ретросвітлинах
Невідомий Турійськ на ретросвітлинах
Невідомий Турійськ на ретросвітлинах
Невідомий Турійськ на ретросвітлинах
Невідомий Турійськ на ретросвітлинах
Невідомий Турійськ на ретросвітлинах
Невідомий Турійськ на ретросвітлинах
Невідомий Турійськ на ретросвітлинах
Невідомий Турійськ на ретросвітлинах

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Теги: Турійськ, ретро, світлини
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