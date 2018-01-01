Невідомий Турійськ на ретросвітлинах
Сьогодні, 22:16
Такого Турійська ви ще не бачили. Турійськ свого часу був одним з найбільших торгово-ремісничих центрів Волині. У 1759 році місто отримало магдебурзьке право.
До вашої уваги світлини, які дозволяють поринути в історію та прогулятись вуличками волинського містечка Турійськ 1920-х років.
Не дивлячись на те, що всі фото зняті на не дуже якісну плівку, зображення дозволяють, яким було містечко майже сто років тому.
Джерело фото: www.turisk.org
Тетяна Яцечко-Блаженко
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До вашої уваги світлини, які дозволяють поринути в історію та прогулятись вуличками волинського містечка Турійськ 1920-х років.
Не дивлячись на те, що всі фото зняті на не дуже якісну плівку, зображення дозволяють, яким було містечко майже сто років тому.
Джерело фото: www.turisk.org
Тетяна Яцечко-Блаженко
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