У мережі закликають допомогти самотній бабусі в лікарні Луцька

У мережі просять допомогти бабусі, яка опинилася у лікарні без грошей на лікування. У неї немає рідних, які могли б допомогти, тож це зробити просять усіх небайдужих.Про це у групі "Теревені про Луцьк" у Facebook написала користувачка, яка лежить у лікарні разом із бабусею."Сьогодні в 2 лікарню привезли бабусю, в неї дуже мало коштів на лікування. Рідні відмовилися помогти, вона просила в рідної доньки позичити, та кинула трубку. Вона лежить в коридорі, медсестри чим можуть помагають, я що змогла, дала (вату, мило, бумагу,рукавички, воду і їжу). Сама після операції і нічим не зможу помогти. Якщо хто зможе коштами або їжею, прийдіть. Відділення хірургії 4 поверх", - йдеться у дописі.Відомо, що бабусю звати Рая. У коментарях до допису його авторка також дописала, що наразі відомо, що у бабусі - тріщина в хребті. Їй необхідні такі лікарські засоби: ефтріаксон, глюкоза (5процентів-200), аспаркам 20, магнезія 5, система.