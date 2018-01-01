вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У мережі закликають допомогти самотній бабусі в лікарні Луцька

У мережі закликають допомогти самотній бабусі в лікарні Луцька
У мережі просять допомогти бабусі, яка опинилася у лікарні без грошей на лікування. У неї немає рідних, які могли б допомогти, тож це зробити просять усіх небайдужих.

Про це у групі "Теревені про Луцьк" у Facebook написала користувачка, яка лежить у лікарні разом із бабусею.

"Сьогодні в 2 лікарню привезли бабусю, в неї дуже мало коштів на лікування. Рідні відмовилися помогти, вона просила в рідної доньки позичити, та кинула трубку. Вона лежить в коридорі, медсестри чим можуть помагають, я що змогла, дала (вату, мило, бумагу,рукавички, воду і їжу). Сама після операції і нічим не зможу помогти. Якщо хто зможе коштами або їжею, прийдіть. Відділення хірургії 4 поверх", - йдеться у дописі.

Відомо, що бабусю звати Рая. У коментарях до допису його авторка також дописала, що наразі відомо, що у бабусі - тріщина в хребті. Їй необхідні такі лікарські засоби: ефтріаксон, глюкоза (5процентів-200), аспаркам 20, магнезія 5, система.

У мережі закликають допомогти самотній бабусі в лікарні Луцька

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: допопога, лікарня, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від 5 до 11 дітей: у Ківерцях нагородили матерів-героїнь. ФОТО
Небезпечні пляжі Волині. Перелік
Безхатькові, який жив під сходами луцького будинку, знайшли місце проживання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У мережі закликають допомогти самотній бабусі в лікарні Луцька
Сьогодні, 20:38
Як Маріуполь святкує день визволення міста від бойовиків. ФОТО
Сьогодні, 20:25
У Луцьку водій-порушник пропонував хабар патрульному
Сьогодні, 19:58
У Луцьку причіп від Mercedes розтрощив ВАЗ з пасажирами. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 19:22
На Волині у виховательки біля дитсадка вкрали велосипед
Сьогодні, 18:08
Схожі новини
Чоловіку, який підпалив себе у центрі Луцька, пересадили шкіру Чоловіку, який підпалив себе у центрі Луцька, пересадили шкіру
07 червень, 12:00
У луцькій лікарні замінять ліфти У луцькій лікарні замінять ліфти
26 травень, 07:06
«Гіпсова» статистика: повідомили, коли найчастіше лучани йдуть до лікарні з переломами «Гіпсова» статистика: повідомили, коли найчастіше лучани йдуть до лікарні з переломами
21 травень, 18:35
Чоловіка, який підпалив себе у центрі Луцька, оперуватимуть Чоловіка, який підпалив себе у центрі Луцька, оперуватимуть
16 травень, 11:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Політичний стартап: РПЛ на Волині
15 червень, 11:11
 2
У мережі закликають допомогти самотній бабусі в лікарні Луцька
Сьогодні, 20:38
 0
Як Маріуполь святкує день визволення міста від бойовиків. ФОТО
Сьогодні, 20:25
 0
У Луцьку водій-порушник пропонував хабар патрульному
Сьогодні, 19:58
 0
У Луцьку причіп від Mercedes розтрощив ВАЗ з пасажирами. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 19:22
 0
Медіа
відео
1/8