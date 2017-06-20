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У центрі Луцька в жінки вкрали електровелосипед

У центрі Луцька в жінки вкрали електровелосипед
У лучанки Катерини Михальчук на вулиці Винниченка вкрали електровелосипед помаранчевого кольору.

Про це вона розповіла у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.

Прикрий інцидент трапився вчора, 16 червня, поблизу медичного центру «Оксфорд Медікал». Жінка прив’язала електровелосипед до воріт і залишила його всього на декілька хвилин, але коли повернулася – на місці його вже не було.

До слова, «зарядка» до двоколісного залишилася у власниці велосипеда, тож, каже Катерина Михальчук, далеко крадії не заїдуть. Жінка одразу ж викликала поліцію, тож має надію, що крадіїв знайдуть, а велосипед повернуть.

«Зараз сезон крадіжок велосипедів. Злодії знають, де збувати. Продають в інші близькі міста: Рівне, Ковель, Нововолтнськ, а особливо таксисти купують "мох і болото" і своїх не здадуть. Тим не менше, надіюсь, що складність в експлуатації і унікальність електровелосипеда стане перешкодою для перепродажу. Бо велосипед важкий, 25-30 кг. Це був подарунок мені від тата інженера, який удосконалив його і зробив більш потужним», - розповіла жінка.

Тож вона просить усіх, кому відома будь-яка інформація, сповістити їй у соцмережі.

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Теги: велосипед, крадіжка, Катерина Михальчук, Луцьк
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