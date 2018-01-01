«Пашла вон»: у Луцьку водій вигнав з маршрутки матір і її сина-студента

У Луцьку водій маршрутки №251 16 червня не захотів везти 16-річного хлопця, який пред'явив студентський квиток.Про це у коментарірозповіла матір хлопцяЗа словами жінки, водій маршрутного таксі №251 (АС 2393 АМ) відмовився везти її сина за студентським квитком, натомість вимагав сплатити повну вартість квитка – 6 гривень. Жінка, яка їхала разом із сином, втрутилася у суперечку. Але водія це тільки обурило."Сказав, що це не міська, а приміська маршрутка, звинувавтив мене, що я його знервувала і зі словами "пашла вон" висадив нас біля кондитерської фабрики", - розповідає жінка.За її словами, така поведінка водіїв маршрутки №251 - не рідкість. Окрім того, водій цього ж маршруту відмовився везти за пільговим квитком матір Наталії Гальчун з інвалідністю."Нема вже сил таке неподобство терпіти", - обурюється жінка.