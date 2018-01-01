Волинь продає найбільше товарів у Німеччину та Польщу





Про це повідомляє ГУ статистики у Волинській області.



Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 95 країн світу.



Найбільші обсяги експорту товарів припали на Німеччину (31,7% від

загальнообласного експорту), Польщу (19,4%), Нідерланди (13,4%), Білорусь (5,4%), Російську Федерацію (3,0%), Італію (2,6%), Австрію (2,5%).



До країн Європейського Союзу експортовано товарів на 201,0 млн.дол. (79,5%

загального обсягу експорту), що на 24,7% більше, ніж у січні–квітні 2017 року.



Основу товарної структури експорту складали машини, обладнання та

механізми; електротехнічне обладнання – 48,0%, деревина і вироби з деревини –

19,2%, меблі – 6,8%, продукти рослинного походження – 6,7%, живі тварини; продукти

тваринного походження – 4,5%, готові харчові продукти – 2,2%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У січні-квітні 2018 року Волинь продала товарів на суму 252,7 мільйонів доларів.Про це повідомляє ГУ статистики у Волинській області.Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 95 країн світу.Найбільші обсяги експорту товарів припали на Німеччину (31,7% відзагальнообласного експорту), Польщу (19,4%), Нідерланди (13,4%), Білорусь (5,4%), Російську Федерацію (3,0%), Італію (2,6%), Австрію (2,5%).До країн Європейського Союзу експортовано товарів на 201,0 млн.дол. (79,5%загального обсягу експорту), що на 24,7% більше, ніж у січні–квітні 2017 року.Основу товарної структури експорту складали машини, обладнання тамеханізми; електротехнічне обладнання – 48,0%, деревина і вироби з деревини –19,2%, меблі – 6,8%, продукти рослинного походження – 6,7%, живі тварини; продуктитваринного походження – 4,5%, готові харчові продукти – 2,2%.

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