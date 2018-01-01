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Волинь продає найбільше товарів у Німеччину та Польщу

Волинь продає найбільше товарів у Німеччину та Польщу
У січні-квітні 2018 року Волинь продала товарів на суму 252,7 мільйонів доларів.

Про це повідомляє ГУ статистики у Волинській області.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 95 країн світу.

Найбільші обсяги експорту товарів припали на Німеччину (31,7% від
загальнообласного експорту), Польщу (19,4%), Нідерланди (13,4%), Білорусь (5,4%), Російську Федерацію (3,0%), Італію (2,6%), Австрію (2,5%).

До країн Європейського Союзу експортовано товарів на 201,0 млн.дол. (79,5%
загального обсягу експорту), що на 24,7% більше, ніж у січні–квітні 2017 року.

Основу товарної структури експорту складали машини, обладнання та
механізми; електротехнічне обладнання – 48,0%, деревина і вироби з деревини –
19,2%, меблі – 6,8%, продукти рослинного походження – 6,7%, живі тварини; продукти
тваринного походження – 4,5%, готові харчові продукти – 2,2%.

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Теги: торгівля, товари
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