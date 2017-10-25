Наїлися грибів: двох людей доправили до лікарні з отруєнням





Про це повідомляє



34-річний мешканець Новодружеська та 70-річна мешканка селища Нижнє Попаснянського району, назбиравши у лісі грибів, отруїлися після їх вживання.



Зі слів госпіталізованих у лікарню чоловіка та жінки, вони назбирали грибів і думали, що це їстівні сироїжки.



Наразі за здоров’я постраждалих борються медики. Проводиться перевірка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Луганщині госпіталізували двох людей, які наїлися грибів.Про це повідомляє Паралель-медіа 34-річний мешканець Новодружеська та 70-річна мешканка селища Нижнє Попаснянського району, назбиравши у лісі грибів, отруїлися після їх вживання.Зі слів госпіталізованих у лікарню чоловіка та жінки, вони назбирали грибів і думали, що це їстівні сироїжки.Наразі за здоров’я постраждалих борються медики. Проводиться перевірка.

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