вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку з вікна багатоповерхівки випав чоловік. ФОТО

У Луцьку з вікна багатоповерхівки випав чоловік. ФОТО
У Луцьку в районі ЛПЗ з вікна шостого поверху випав чоловік.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав Олександр Слобода.

"Сидимо в гостях в друзів а раптом ГУП за вікном. Мужик якийсь впав з 6 поверху", - зауважив Слобода.

За його словами, чоловік, ймовірно, перебував у стані алкогольного сп'яніння.
У Луцьку з вікна багатоповерхівки випав чоловік. ФОТО
У Луцьку з вікна багатоповерхівки випав чоловік. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: багатоповерхівка, будинок, падіння, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Еротика та війна: спогади про Любомль 1944 року
Гігантські кулі над вечірнім містом: у Луцьку – фестиваль «Aerosfera». ФОТО
Від 5 до 11 дітей: у Ківерцях нагородили матерів-героїнь. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині роми крадуть з будинків гроші та «ювелірку»
Сьогодні, 15:37
День батька: відомі волинські татусі хизуються світлинами з дітьми у соцмережах
Сьогодні, 15:00
У Луцьку з вікна багатоповерхівки випав чоловік. ФОТО
Сьогодні, 14:56
У Луцьку тролейбус врізався у легковик. ФОТО
Сьогодні, 14:07
На Волині шахраї поцупили з картки пенсіонера 3 тисячі гривень
Сьогодні, 13:43
Схожі новини
Із луцького будинку на голови людей падає штукатурка Із луцького будинку на голови людей падає штукатурка
12 червень, 08:55
Багатоповерхівки замість ринку: у Луцьку хочуть зводити житловий квартал Багатоповерхівки замість ринку: у Луцьку хочуть зводити житловий квартал
05 червень, 12:16
У Луцьку знесуть аварійні будинки У Луцьку знесуть аварійні будинки
16 травень, 10:33
Впала стіна: поблизу Луцькради валиться будинок Впала стіна: поблизу Луцькради валиться будинок
08 квітень, 16:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцький атовець показав, як цвіте червона рута. ФОТО
Сьогодні, 16:30
 0
Безпека понад усе: маленьких волинян вчили, як поводитися на дорозі. ФОТО
Сьогодні, 16:01
 0
На Волині роми крадуть з будинків гроші та «ювелірку»
Сьогодні, 15:37
 0
День батька: відомі волинські татусі хизуються світлинами з дітьми у соцмережах
Сьогодні, 15:00
 0
У Луцьку з вікна багатоповерхівки випав чоловік. ФОТО
Сьогодні, 14:56
 0
Медіа
відео
1/8