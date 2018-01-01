У Луцьку з вікна багатоповерхівки випав чоловік. ФОТО
Сьогодні, 14:56
У Луцьку в районі ЛПЗ з вікна шостого поверху випав чоловік.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав Олександр Слобода.
"Сидимо в гостях в друзів а раптом ГУП за вікном. Мужик якийсь впав з 6 поверху", - зауважив Слобода.
За його словами, чоловік, ймовірно, перебував у стані алкогольного сп'яніння.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав Олександр Слобода.
"Сидимо в гостях в друзів а раптом ГУП за вікном. Мужик якийсь впав з 6 поверху", - зауважив Слобода.
За його словами, чоловік, ймовірно, перебував у стані алкогольного сп'яніння.
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