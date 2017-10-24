Луцький атовець показав, як цвіте червона рута. ФОТО
Сьогодні, 16:30
Боєць АТО з Луцька Олексій Кушнєр поділився світлинами з цвітінням червоної рути.
Фото він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Рододендрон альпійський, або як в загальновідомій пісні «червона рута», краще побачити, ніж співати", - зазначив Олексій Кушнєр.
Квітне червона рута на Мармароському хребті у Карпатах.
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Фото він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Рододендрон альпійський, або як в загальновідомій пісні «червона рута», краще побачити, ніж співати", - зазначив Олексій Кушнєр.
Квітне червона рута на Мармароському хребті у Карпатах.
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Коментарі 1
А без АТО не можна? Проста людина не може таких фото зробити? Чи без АТО він просто ніхто?
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