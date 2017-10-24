Луцький атовець показав, як цвіте червона рута. ФОТО

Олексій Кушнєр поділився світлинами з цвітінням червоної рути.



Фото він опублікував на своїй сторінці у Facebook.



"Рододендрон альпійський, або як в загальновідомій пісні «червона рута», краще побачити, ніж співати", - зазначив Олексій Кушнєр.



Квітне червона рута на Мармароському хребті у Карпатах.





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