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У Луцьку від керівників комунальних підприємств хочуть почути звіти

У Луцьку від керівників комунальних підприємств хочуть почути звіти
У Луцьку планують заслухати звіти та перспективний план керівників підприємства електротранспорту, «Луцькводоканалу» та «Луцьктепла».

Про це йшлося у понеділок, 18 червня, під час засідання комісії міськради з питань комунального майна та приватизації.

За словами депутата Сергія Савчука, потрібно заслухати звіти керівників підприємств про роботу та їхнє бачення, стратегію розвитку.

«Наприклад, «Луцьктепло» уже готується до опалювального періоду, нехай прозвітуються, що роблять, аби не все було в останній день. Так само й ЛПЕ: скільки мають транспорту, що планується», - зауважив депутат Юрій Безпятко.

Звіти керівників підприємств розглядатимуть у третьому кварталі 2018 року під час сесії міської ради.

Варто зауважити, що це поки не стосується КП «Луцькі ринки», адже підприємство лише розпочинає роботу.

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Теги: Луцьк, керівники, звіти, комунальники
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