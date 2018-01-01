У Луцьку від керівників комунальних підприємств хочуть почути звіти
Сьогодні, 10:13
У Луцьку планують заслухати звіти та перспективний план керівників підприємства електротранспорту, «Луцькводоканалу» та «Луцьктепла».
Про це йшлося у понеділок, 18 червня, під час засідання комісії міськради з питань комунального майна та приватизації.
За словами депутата Сергія Савчука, потрібно заслухати звіти керівників підприємств про роботу та їхнє бачення, стратегію розвитку.
«Наприклад, «Луцьктепло» уже готується до опалювального періоду, нехай прозвітуються, що роблять, аби не все було в останній день. Так само й ЛПЕ: скільки мають транспорту, що планується», - зауважив депутат Юрій Безпятко.
Звіти керівників підприємств розглядатимуть у третьому кварталі 2018 року під час сесії міської ради.
Варто зауважити, що це поки не стосується КП «Луцькі ринки», адже підприємство лише розпочинає роботу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у понеділок, 18 червня, під час засідання комісії міськради з питань комунального майна та приватизації.
За словами депутата Сергія Савчука, потрібно заслухати звіти керівників підприємств про роботу та їхнє бачення, стратегію розвитку.
«Наприклад, «Луцьктепло» уже готується до опалювального періоду, нехай прозвітуються, що роблять, аби не все було в останній день. Так само й ЛПЕ: скільки мають транспорту, що планується», - зауважив депутат Юрій Безпятко.
Звіти керівників підприємств розглядатимуть у третьому кварталі 2018 року під час сесії міської ради.
Варто зауважити, що це поки не стосується КП «Луцькі ринки», адже підприємство лише розпочинає роботу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Для проекту «Соціальні контейнери» знайшли новий дім у Луцьку
Сьогодні, 10:30
Луцькому ЖЕКу хочуть «списати» три авто і трактор
Сьогодні, 10:25
У Луцьку від керівників комунальних підприємств хочуть почути звіти
Сьогодні, 10:13
У Нідерландах автобус в'їхав у натовп людей
Сьогодні, 09:57
У Луцьку Skoda протаранила Renault. ФОТО
Сьогодні, 09:50