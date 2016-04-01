вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Коли у Луцьку розглянуть питання про підвищення вартості проїзду у тролейбусах

Коли у Луцьку розглянуть питання про підвищення вартості проїзду у тролейбусах
Виконавчий комітет Луцької міської ради розгляне питання про підвищення вартості проїзду у тролейбусах.

Засідання виконкому відбудеться у середу, 20 червня.

Тариф на разовий проїзд одного пасажира в міському електротранспорті хочуть підвищити з 2 до 3 гривень.

Вартість проїзду для учнів закладів загальної середньої освіти, закладів професійної освіти, студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації становитиме 1 гривню.

Вартість місячного проїзного квитка в тролейбусах для підприємств, установ, організацій буде 180 гривень; для населення –160 гривень; для учнів закладів загальної середньої освіти, закладів професійної освіти, студентів вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації – 50 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: тролейбуси, проїзд, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Обійняти вони можуть лише холодні надмогильні плити», – вдова атовця з Волині у День батька
Еротика та війна: спогади про Любомль 1944 року
Гігантські кулі над вечірнім містом: у Луцьку – фестиваль «Aerosfera». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розмитнення авто на єврономерах: яким буде акцизний податок
Сьогодні, 13:57
У львівському парку знайшли тіло 23-річного хлопця
Сьогодні, 13:27
Коли у Луцьку розглянуть питання про підвищення вартості проїзду у тролейбусах
Сьогодні, 13:22
У центрі Луцька через аварію зникло світло
Сьогодні, 13:15
Били ломом, погрожували, штрикали ножем: на Волині банда напала на чоловіків
Сьогодні, 13:11
Схожі новини
В луцьких тролейбусах безкоштовно їздитимуть тільки «місцеві» пільговики В луцьких тролейбусах безкоштовно їздитимуть тільки «місцеві» пільговики
01 квітень, 2016, 12:41
Луцький депутат пропонує брати з пільговиків за проїзд в тролейбусах 50 копійок Луцький депутат пропонує брати з пільговиків за проїзд в тролейбусах 50 копійок
16 березень, 2016, 15:29
У Луцьку діти без учнівських квитків мають повністю платити за проїзд, - чиновник У Луцьку діти без учнівських квитків мають повністю платити за проїзд, - чиновник
17 червень, 16:49
Історія луцьких тролейбусів: ТОП-10 маловідомих фактів Історія луцьких тролейбусів: ТОП-10 маловідомих фактів
17 червень, 12:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розмитнення авто на єврономерах: яким буде акцизний податок
Сьогодні, 13:57
 0
У львівському парку знайшли тіло 23-річного хлопця
Сьогодні, 13:27
 0
Коли у Луцьку розглянуть питання про підвищення вартості проїзду у тролейбусах
Сьогодні, 13:22
 0
У центрі Луцька через аварію зникло світло
Сьогодні, 13:15
 0
Били ломом, погрожували, штрикали ножем: на Волині банда напала на чоловіків
Сьогодні, 13:11
 0
Медіа
відео
1/8