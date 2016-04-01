Коли у Луцьку розглянуть питання про підвищення вартості проїзду у тролейбусах





Засідання виконкому відбудеться у середу, 20 червня.



Тариф на разовий проїзд одного пасажира в міському електротранспорті хочуть підвищити з 2 до 3 гривень.



Вартість проїзду для учнів закладів загальної середньої освіти, закладів професійної освіти, студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації становитиме 1 гривню.



Вартість місячного проїзного квитка в тролейбусах для підприємств, установ, організацій буде 180 гривень; для населення –160 гривень; для учнів закладів загальної середньої освіти, закладів професійної освіти, студентів вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації – 50 гривень.



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