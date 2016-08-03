Волинь може втратити унікальний будинок, в якому жила Леся Українка. ФОТО

Через регулярне підтоплення у літературно-меморіальному музеї Лесі Українки у селі Колодяжне Ковельського району, де жила велика поетеса, та точна копія дому її батьків.Садибу 18 червня у рамках робочого візиту на Ковельщину відвідав голова Волинської обласної держадміністраціїМузей кожного року відвідує близько 30 тисяч відвідувачів, тут проводять майже тисячу екскурсій. На території музею є дві Лесині садиби. Білий будинок - власне дім поетеси, збудований у 1890 році, а сірий - точна копія дому батьків Лесі Українки. У білому будинку є підвал, тож через регулярне його підтоплення Лесина оселя почала руйнуватися. І хоч тут проводили роботи з осушення, ситуацію поліпшити не вдалося.«Зараз він потребує ремонту, оскільки фасад будинку і всередині стіни повністю почали руйнуватися - обсипається штукатурка і через те ми звертаємося до всіх небайдужих, щоб нам допомогли провести ці реставраційно-ремонтні роботи для збереження надзвичайної пам’ятки архітектури – будинку, в якому жила Леся Українка», - розповіла завідувач Колодяжненського літературно-меморіальногомузею-садиби Лесі УкраїнкиАби провести відновлення треба щонайменше 5 мільйонів гривень. Однак сума не остаточна, адже стан будівель ще мають оцінити фахівці. Наразі просили кошти принаймні на виготовлення проектно-кошторисної документації.Стіни будинку почали вкриватися тріщинами ще кілька років тому, однак цьогоріч ситуація вже критична.«Вже повністю стіни почали руйнуватися саме цього року після зими. Обвалилися одна стіна, повністю прогнили частини східців і підлоги в будинку, солярії і веранді, то власними силами вдалося поновити веранду та частково солярій, та на такі великі роботи ми, на жаль, не маємо стільки коштів і власними силами не можемо впоратися із ситуацією», - додала Бойко.Під час оглядин будівель пролунала пропозиція, що, можливо, варто забудувати підвал. Однак музейники вважають, що погріб треба зберегти, адже там можна влаштувати цікаві експозиції тощо.«Навіть у цьому підвалі нещодавно знайшли кілька речей, які належали брату Лесі Українки– дитячий кинджал, підкову для поні, посріблену чайну ложечку та навісний замок. Не хотілося б засипати той підвал, можливо, там ще є якісь цікаві речі», - додала Бойко.Голова облдержадміністрації резюмував, що треба робити все, аби аксимально зберегти унікальну пам'ятку.«Мені не дуже віриться, що у старому будинку можна зробити такий підвал, який не підтоплюватиме… Але якщо в підвалі треба робити розкопки, адже там ще знаходять речі Лесі Українки та її сім’ї, то звичайно, щось треба робити», - зауважив Савченко. За його словами, часу залишилося не так багато, адже затягування на кожен місяць – це додаткові руйнування, а цього не можна допускати.