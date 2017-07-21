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Після «потопу» лучани масово шукають номерні знаки автівок

Після «потопу» лучани масово шукають номерні знаки автівок
Злива, яка створила надвечір 18 червня ріки на луцьких вулицях, спричинила відкріплення та згубу чималої кількості номерних знаків до автівок.

Про це лучани масово пишуть у соцмережах.

Найбільше таких повідомлень у групі «Теревені про Луцьк».

Зокрема, користувачка Надія Володимирівна шукає номерний знак АС9900ВХ.

Користувачка Тетяна Удот у мережі теж просить допомоги у пошуках. "Номерний знак,WZY 13128,pl. В боргу не залишимося. 0509190590", - написала вона.

Валерій Бультін пише, що "кудись поплив" номерний знак АС3230ВО, чоловік просить повернути.

Аналогічними повідомленнями рясніють і інші групи у соцмережі Facebook. До того ж, про знайдені номерні знаки вже інформують у групі "Бюро знахідок. Загублені/знайдені речі Луцьк!!!".

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Теги: номерні знаки, злива, знахідка, Луцьк
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