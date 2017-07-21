Після «потопу» лучани масово шукають номерні знаки автівок





Про це лучани масово пишуть у соцмережах.



Найбільше таких повідомлень у групі «Теревені про Луцьк».



Зокрема, користувачка АС9900ВХ.



Користувачка WZY 13128,pl. В боргу не залишимося. 0509190590", - написала вона.



АС3230ВО, чоловік просить повернути.



Аналогічними повідомленнями рясніють і інші групи у соцмережі Facebook. До того ж, про знайдені номерні знаки вже інформують у групі "



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Злива, яка створила надвечір 18 червня ріки на луцьких вулицях, спричинила відкріплення та згубу чималої кількості номерних знаків до автівок.Про це лучани масово пишуть у соцмережах.Найбільше таких повідомлень у групі «Теревені про Луцьк».Зокрема, користувачка Надія Володимирівна шукає номерний знакКористувачка Тетяна Удот у мережі теж просить допомоги у пошуках. "Номерний знак,. В боргу не залишимося. 0509190590", - написала вона. Валерій Бультін пише, що "кудись поплив" номерний знак, чоловік просить повернути.Аналогічними повідомленнями рясніють і інші групи у соцмережі Facebook. До того ж, про знайдені номерні знаки вже інформують у групі " Бюро знахідок. Загублені/знайдені речі Луцьк!!! ".

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