Після «потопу» лучани масово шукають номерні знаки автівок
Сьогодні, 20:28
Злива, яка створила надвечір 18 червня ріки на луцьких вулицях, спричинила відкріплення та згубу чималої кількості номерних знаків до автівок.
Про це лучани масово пишуть у соцмережах.
Найбільше таких повідомлень у групі «Теревені про Луцьк».
Зокрема, користувачка Надія Володимирівна шукає номерний знак АС9900ВХ.
Користувачка Тетяна Удот у мережі теж просить допомоги у пошуках. "Номерний знак,WZY 13128,pl. В боргу не залишимося. 0509190590", - написала вона.
Валерій Бультін пише, що "кудись поплив" номерний знак АС3230ВО, чоловік просить повернути.
Аналогічними повідомленнями рясніють і інші групи у соцмережі Facebook. До того ж, про знайдені номерні знаки вже інформують у групі "Бюро знахідок. Загублені/знайдені речі Луцьк!!!".
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Про це лучани масово пишуть у соцмережах.
Найбільше таких повідомлень у групі «Теревені про Луцьк».
Зокрема, користувачка Надія Володимирівна шукає номерний знак АС9900ВХ.
Користувачка Тетяна Удот у мережі теж просить допомоги у пошуках. "Номерний знак,WZY 13128,pl. В боргу не залишимося. 0509190590", - написала вона.
Валерій Бультін пише, що "кудись поплив" номерний знак АС3230ВО, чоловік просить повернути.
Аналогічними повідомленнями рясніють і інші групи у соцмережі Facebook. До того ж, про знайдені номерні знаки вже інформують у групі "Бюро знахідок. Загублені/знайдені речі Луцьк!!!".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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