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У Луцьку чоловік випав з вікна 9-поверхівки. ФОТО

У Луцьку чоловік випав з вікна 9-поверхівки. ФОТО
У Луцьку загинув чоловік похилого віку, який випав із вікна 9-поверхівки на вулиці Бенделіані.

Інцидент трапився ввечері 18 червня.

Із вікна багатоповерхівки на вулиці Бенделіані, 5 у Луцьку випав чоловік похилого віку. Внаслідок падіння із 9-го поверху він загинув.

Загиблий - 1942 року народження. На момент падіння він перебував у квартирі свого брата.

На місці події працюють поліцейські та медики.

Правоохоронці встановлюють причини та обставини трагедії.

Згодом на місце події прибули слідчо-оперативна група та родичі загиблого.

У Луцьку чоловік випав з вікна 9-поверхівки. ФОТО
У Луцьку чоловік випав з вікна 9-поверхівки. ФОТО
У Луцьку чоловік випав з вікна 9-поверхівки. ФОТО
У Луцьку чоловік випав з вікна 9-поверхівки. ФОТО

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Теги: сміття, Луцьк
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