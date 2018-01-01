У Луцьку чоловік випав з вікна 9-поверхівки. ФОТО
Сьогодні, 21:05
У Луцьку загинув чоловік похилого віку, який випав із вікна 9-поверхівки на вулиці Бенделіані.
Інцидент трапився ввечері 18 червня.
Із вікна багатоповерхівки на вулиці Бенделіані, 5 у Луцьку випав чоловік похилого віку. Внаслідок падіння із 9-го поверху він загинув.
Загиблий - 1942 року народження. На момент падіння він перебував у квартирі свого брата.
На місці події працюють поліцейські та медики.
Правоохоронці встановлюють причини та обставини трагедії.
Згодом на місце події прибули слідчо-оперативна група та родичі загиблого.
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Інцидент трапився ввечері 18 червня.
Із вікна багатоповерхівки на вулиці Бенделіані, 5 у Луцьку випав чоловік похилого віку. Внаслідок падіння із 9-го поверху він загинув.
Загиблий - 1942 року народження. На момент падіння він перебував у квартирі свого брата.
На місці події працюють поліцейські та медики.
Правоохоронці встановлюють причини та обставини трагедії.
Згодом на місце події прибули слідчо-оперативна група та родичі загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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