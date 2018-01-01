У Луцьку чоловік випав з вікна 9-поверхівки. ФОТО





Інцидент трапився ввечері 18 червня.



Із вікна багатоповерхівки на вулиці Бенделіані, 5 у Луцьку випав чоловік похилого віку. Внаслідок падіння із 9-го поверху він загинув.



Загиблий - 1942 року народження. На момент падіння він перебував у квартирі свого брата.



На місці події працюють поліцейські та медики.



Правоохоронці встановлюють причини та обставини трагедії.



Згодом на місце події прибули слідчо-оперативна група та родичі загиблого.





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