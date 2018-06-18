Відпочинок на Світязі: поліція радить бути пильними
Сьогодні, 08:26
Озеро Світязь одне з найвідоміших озер Волині. Воно збирає чимало туристів у літній період.
Про це повідомляє Громадське радіо.
У Волинському лабораторному центрі МОЗ України запевнили, що вода у Світязі відповідає нормам і там можна купатися. Житло на озері Світязь можна зайти в інтернеті за доступною ціною. Дехто з відпочивальників надає перевагу «дикому туризму» й бере із собою намет.
Турист із Польщі Криштоф Ковалік рік тому відпочивав на озері Світязь у Дні добросусідства. «Озеро фантастичне! Вода тепла, прозора, неглибока, ідеальне місце на відпочинок з дітьми, бо треба пройти далеко, щоб стало глибоко», — зауважив він.
Також поляку сподобалась місцева домашня кухня. В Польщі такого нема, бо закони багато що забороняють готувати так, як це роблять в Україні. Ковалік зазначив, що краще зарезервувати ночівлю наперед. Його друг сказав, що точно буде можливість винайняти житло, коли приїдуть на місце, але тоді не вийшло цього зробити.
З мінусів він виділив те, що велолодоріжка довкола озера Світязь в одній половині покрита асфальтом, а в іншій частині присипана піском.
В ГУ Національної поліції у Волинській області туристів закликають стежити за речами. У відповідь на інформаційний запит у ГУНП зазначили, що у Шацькому районі минулого року зафіксовано 112 крадіжок, 4 пограбувань. У 2018 році зафіксовано 25 крадіжок. У селі Світязь в 2017 році поліцейські зареєстрували 11 випадків шахрайства щодо оренди житла (випадків, коли шахраї вимагали гроші за житло, а послуги не надавали).
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Про це повідомляє Громадське радіо.
У Волинському лабораторному центрі МОЗ України запевнили, що вода у Світязі відповідає нормам і там можна купатися. Житло на озері Світязь можна зайти в інтернеті за доступною ціною. Дехто з відпочивальників надає перевагу «дикому туризму» й бере із собою намет.
Турист із Польщі Криштоф Ковалік рік тому відпочивав на озері Світязь у Дні добросусідства. «Озеро фантастичне! Вода тепла, прозора, неглибока, ідеальне місце на відпочинок з дітьми, бо треба пройти далеко, щоб стало глибоко», — зауважив він.
Також поляку сподобалась місцева домашня кухня. В Польщі такого нема, бо закони багато що забороняють готувати так, як це роблять в Україні. Ковалік зазначив, що краще зарезервувати ночівлю наперед. Його друг сказав, що точно буде можливість винайняти житло, коли приїдуть на місце, але тоді не вийшло цього зробити.
З мінусів він виділив те, що велолодоріжка довкола озера Світязь в одній половині покрита асфальтом, а в іншій частині присипана піском.
В ГУ Національної поліції у Волинській області туристів закликають стежити за речами. У відповідь на інформаційний запит у ГУНП зазначили, що у Шацькому районі минулого року зафіксовано 112 крадіжок, 4 пограбувань. У 2018 році зафіксовано 25 крадіжок. У селі Світязь в 2017 році поліцейські зареєстрували 11 випадків шахрайства щодо оренди житла (випадків, коли шахраї вимагали гроші за житло, а послуги не надавали).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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