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Відпочинок на Світязі: поліція радить бути пильними

Відпочинок на Світязі: поліція радить бути пильними
Озеро Світязь одне з найвідоміших озер Волині. Воно збирає чимало туристів у літній період.

Про це повідомляє Громадське радіо.

У Волинському лабораторному центрі МОЗ України запевнили, що вода у Світязі відповідає нормам і там можна купатися. Житло на озері Світязь можна зайти в інтернеті за доступною ціною. Дехто з відпочивальників надає перевагу «дикому туризму» й бере із собою намет.
Відпочинок на Світязі: поліція радить бути пильними

Турист із Польщі Криштоф Ковалік рік тому відпочивав на озері Світязь у Дні добросусідства. «Озеро фантастичне! Вода тепла, прозора, неглибока, ідеальне місце на відпочинок з дітьми, бо треба пройти далеко, щоб стало глибоко», — зауважив він.

Також поляку сподобалась місцева домашня кухня. В Польщі такого нема, бо закони багато що забороняють готувати так, як це роблять в Україні. Ковалік зазначив, що краще зарезервувати ночівлю наперед. Його друг сказав, що точно буде можливість винайняти житло, коли приїдуть на місце, але тоді не вийшло цього зробити.
Відпочинок на Світязі: поліція радить бути пильними

З мінусів він виділив те, що велолодоріжка довкола озера Світязь в одній половині покрита асфальтом, а в іншій частині присипана піском.

В ГУ Національної поліції у Волинській області туристів закликають стежити за речами. У відповідь на інформаційний запит у ГУНП зазначили, що у Шацькому районі минулого року зафіксовано 112 крадіжок, 4 пограбувань. У 2018 році зафіксовано 25 крадіжок. У селі Світязь в 2017 році поліцейські зареєстрували 11 випадків шахрайства щодо оренди житла (випадків, коли шахраї вимагали гроші за житло, а послуги не надавали).

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Теги: Світязь, відпочинок
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