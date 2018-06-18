Відпочинок на Світязі: поліція радить бути пильними





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У Волинському лабораторному центрі МОЗ України запевнили, що вода у Світязі відповідає нормам і там можна купатися. Житло на озері Світязь можна зайти в інтернеті за доступною ціною. Дехто з відпочивальників надає перевагу «дикому туризму» й бере із собою намет.



Турист із Польщі Криштоф Ковалік рік тому відпочивав на озері Світязь у Дні добросусідства. «Озеро фантастичне! Вода тепла, прозора, неглибока, ідеальне місце на відпочинок з дітьми, бо треба пройти далеко, щоб стало глибоко», — зауважив він.



Також поляку сподобалась місцева домашня кухня. В Польщі такого нема, бо закони багато що забороняють готувати так, як це роблять в Україні. Ковалік зазначив, що краще зарезервувати ночівлю наперед. Його друг сказав, що точно буде можливість винайняти житло, коли приїдуть на місце, але тоді не вийшло цього зробити.



З мінусів він виділив те, що велолодоріжка довкола озера Світязь в одній половині покрита асфальтом, а в іншій частині присипана піском.



В ГУ Національної поліції у Волинській області туристів закликають стежити за речами. У відповідь на інформаційний запит у ГУНП зазначили, що у Шацькому районі минулого року зафіксовано 112 крадіжок, 4 пограбувань. У 2018 році зафіксовано 25 крадіжок. У селі Світязь в 2017 році поліцейські зареєстрували 11 випадків шахрайства щодо оренди житла (випадків, коли шахраї вимагали гроші за житло, а послуги не надавали).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Озеро Світязь одне з найвідоміших озер Волині. Воно збирає чимало туристів у літній період.Про це повідомляє Громадське радіо У Волинському лабораторному центрі МОЗ України запевнили, що вода у Світязі відповідає нормам і там можна купатися. Житло на озері Світязь можна зайти в інтернеті за доступною ціною. Дехто з відпочивальників надає перевагу «дикому туризму» й бере із собою намет.Турист із Польщірік тому відпочивав на озері Світязь у Дні добросусідства. «Озеро фантастичне! Вода тепла, прозора, неглибока, ідеальне місце на відпочинок з дітьми, бо треба пройти далеко, щоб стало глибоко», — зауважив він.Також поляку сподобалась місцева домашня кухня. В Польщі такого нема, бо закони багато що забороняють готувати так, як це роблять в Україні. Ковалік зазначив, що краще зарезервувати ночівлю наперед. Його друг сказав, що точно буде можливість винайняти житло, коли приїдуть на місце, але тоді не вийшло цього зробити.З мінусів він виділив те, що велолодоріжка довкола озера Світязь в одній половині покрита асфальтом, а в іншій частині присипана піском.В ГУ Національної поліції у Волинській області туристів закликають стежити за речами. У відповідь на інформаційний запит у ГУНП зазначили, що у Шацькому районі минулого року зафіксовано 112 крадіжок, 4 пограбувань. У 2018 році зафіксовано 25 крадіжок. У селі Світязь в 2017 році поліцейські зареєстрували 11 випадків шахрайства щодо оренди житла (випадків, коли шахраї вимагали гроші за житло, а послуги не надавали).

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