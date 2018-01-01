Падіння чоловіка з 9-го поверху: поліція підозрює самогубство





Про це повідомляють



Зі слів речниці патрульної поліції Волині Ольги Бузулук, за попередньою інформацією, чоловік скоїв самогубство.



З її слів, патрульним надійшло повідомлення про ймовірне самогубство за адресою вул. Бенделіані, 5.



Піднявшись на 9 поверх будинку, патрульні побачили, що двері квартири, в якій проживав загиблий, були зачинені. Поспілкувавшись із сусідами стало відомо, що дідусю близько 70 років, проживав разом із дружиною також похилого віку.



Після обстеження квартири було виявлено, що на балконі біля вікна знаходиться стільчик, з якого, імовірно, загиблий став і вистрибнув з балкону.



Тим часом сусіди розповіли, що чоловік поправляв на балконі антену і випадково зірвався вниз.



Обставини трагедії з'ясує слідство.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловік, який загинув унаслідок падіння із 9-го поверху на вулиці Бенделіані в Луцьку, вірогідно наклав на себе руки.Про це повідомляють Волинські новини Зі слів речниці патрульної поліції Волині, за попередньою інформацією, чоловік скоїв самогубство.З її слів, патрульним надійшло повідомлення про ймовірне самогубство за адресою вул. Бенделіані, 5.Піднявшись на 9 поверх будинку, патрульні побачили, що двері квартири, в якій проживав загиблий, були зачинені. Поспілкувавшись із сусідами стало відомо, що дідусю близько 70 років, проживав разом із дружиною також похилого віку.Після обстеження квартири було виявлено, що на балконі біля вікна знаходиться стільчик, з якого, імовірно, загиблий став і вистрибнув з балкону.Тим часом сусіди розповіли, що чоловік поправляв на балконі антену і випадково зірвався вниз.Обставини трагедії з'ясує слідство.

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