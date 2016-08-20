На Волині знеструмлені декілька сіл





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost у коментарі розповіли на гарячій лінії «Волиньобленерго».



Зазначають, що проблему з електропостачанням обіцяють вирішити 19 червня до 16:00.



Цікаво, що у райцентрі Маневичі світло є. Електроенергії немає у декількох прилеглих до Маневич населених пунктах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Маневицькому районі Волинської області через негоду знеструмлені декілька сіл.Про цеу коментарі розповіли на гарячій лінії «Волиньобленерго».Зазначають, що проблему з електропостачанням обіцяють вирішити 19 червня до 16:00.Цікаво, що у райцентрі Маневичі світло є. Електроенергії немає у декількох прилеглих до Маневич населених пунктах.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію