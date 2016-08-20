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На Волині знеструмлені декілька сіл

На Волині знеструмлені декілька сіл
У Маневицькому районі Волинської області через негоду знеструмлені декілька сіл.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost у коментарі розповіли на гарячій лінії «Волиньобленерго».

Зазначають, що проблему з електропостачанням обіцяють вирішити 19 червня до 16:00.

Цікаво, що у райцентрі Маневичі світло є. Електроенергії немає у декількох прилеглих до Маневич населених пунктах.

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Теги: електроенергія, світло, ремонт, негода, Волинь, Маневичі
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