На Волині знеструмлені декілька сіл
Сьогодні, 08:28
У Маневицькому районі Волинської області через негоду знеструмлені декілька сіл.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost у коментарі розповіли на гарячій лінії «Волиньобленерго».
Зазначають, що проблему з електропостачанням обіцяють вирішити 19 червня до 16:00.
Цікаво, що у райцентрі Маневичі світло є. Електроенергії немає у декількох прилеглих до Маневич населених пунктах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost у коментарі розповіли на гарячій лінії «Волиньобленерго».
Зазначають, що проблему з електропостачанням обіцяють вирішити 19 червня до 16:00.
Цікаво, що у райцентрі Маневичі світло є. Електроенергії немає у декількох прилеглих до Маневич населених пунктах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині відстрілюватимуть диких свиней
Сьогодні, 08:36
На Волині знеструмлені декілька сіл
Сьогодні, 08:28
Відпочинок на Світязі: поліція радить бути пильними
Сьогодні, 08:26