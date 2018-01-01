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Ми їх добре перевіряємо, - завідувач атракціонами у луцькому парку. ВІДЕО

Ми їх добре перевіряємо, - завідувач атракціонами у луцькому парку. ВІДЕО
Завідувач атракціонами у Луцькому парку культури і відпочинку імені Лесі України Олександр Данилюк розповів про особливості роботи і перевірки гойдалок.

Один з найстаріших луцьких атракціонів -“Орбіта”, якому 40 років, - пише 12 канал.

Зазначається, що шини замінюють щороку, а от електричні двигуни здебільшого – ровесники самих атракціонів.

У парку кажуть, за 40 років роботи нещасних випадків тут не було. Лише одного разу зупинилось колесо огляду, але тоді людей швидко зняли. Ніхто не постраждав.

Однак, з кожним роком, популярність лунапарку зменшується. Буває, що його закривають задовго до офіційного завершення робочого дня, бо немає жодного охочого покататись на атракціонах.

Два атракціони у луцькому парку вже віджили своє. Фахівці з’ясували, що “Човники” і “Сонечко” небезпечні для відвідувачів через зміни у фундаменті. Тож ці каруселі більше не кататимуть людей. Їх планують знести.

Нагадаємо, що атракціони, які знаходяться у луцькому центральному парку, виставили на продаж у популярному ресурсі розміщення безкоштовних оголошень OLX.


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Теги: Луцьк, атракціони
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