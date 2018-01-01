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У Луцьку – збори власників євроавто. ФОТО

У Луцьку – збори власників євроавто. ФОТО
У Луцьку на Замковій площі зібралися власники автомобілів на єврономерах. Акція відбулася надвечір 19 червня.

Декілька десятків людей зібралися на акцію, аби вкотре нагадати про те, що держава мусить вирішити питання доступного розмитнення автомобілів.

Під час зборів їх учасники висловилися з приводу того, що їх не влаштовують законопроекти, які нині є у Верховній Раді щодо євроавто. Утім, зійшлися на думці про те, що просто блокувати їх – не вихід. Активіст Сергій Поха зауважив, що власники авто на іноземній реєстрації пропонують ліквідувати акциз, залишити мито, але не більше 5% і ПДВ не більше 20% від вартості автомобіля.

Учасник зборів, активіст Сергій Чуріков зауважив, що нині у суспільстві ділять водіїв на «бляхарів» і «небляхарів». «Треба боротися за свідомість і думки людей, треба довести і донести, що це всім вигідно. Я хочу, щоб люди почули, що вихід є, що ми не станемо ніякою автосвалкою, що ми можемо так, як в Європі», — сказав Чуріков.

На переконання учасників акції, проблема у тому, що частина суспільства вважає «бляхарів» просто купкою людей, які всього лише хочуть хитро і дешево купити авто. Натомість людям треба довести, що це проблема, актуальна для всіх, адже усі українці мають право на доступне розмитнення. Тож учасники акції зійшлися на думці про те, що варто займатися роз'яснювальною роботою.

Окрім того, учасники зборів скаржаться на те, що питанням автомобілів на єврономерах маніпулюють у ЗМІ, звинувачуючи водіїв на таких автівках у всіх проблемах на дорогах і називаючи їх лише словом "бляхарі". Це, мовляв, віддаляє власників авто на єврономерах від того, щоб довести суспільству і державі, що усім необхідне доступне розмитрнення і що це не створить проблеми країні, а навпаки.

У Луцьку – збори власників євроавто. ФОТО
У Луцьку – збори власників євроавто. ФОТО
У Луцьку – збори власників євроавто. ФОТО
У Луцьку – збори власників євроавто. ФОТО
У Луцьку – збори власників євроавто. ФОТО

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Теги: євроавто, Сергій Поха, Сергій Чуріков, розмитнення
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