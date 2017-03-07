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У Луцьку до серпня обіцяють відремонтувати жіночу консультацію

У Луцьку до серпня обіцяють відремонтувати жіночу консультацію
У Луцькому клінічному пологовому будинку до серпня обіцяють відремонтувати приміщення жіночої консультації.

Про це йшлося у середу, 20 червня, під час виконкому Луцькради.

«Зараз триває ремонт жіночої консультації. Думаю, за півтора місяці він буде закінчений», - зауважив головний лікар медзакладу Михайло Токарчук.

Він додав, що у пологовому за останні 5 років не зафіксували жодного випадку смерті породіль.

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Теги: Луцький пологовий, ремонт
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