У Луцьку чотирьом атовцям куплять житло на умовах співфінансування





Про це йшлося у середу, 20 червня, під час засідання виконкому Луцькради.



За помешкання на 94 «квадрати» атовець повинен заплатити 351 тисячу гривень, 73 «квадрати» - 390 400 гривень, 94 «квадрати» - 484 150 гривень, 63,95 «квадратів» - 234 900 гривень.



Ще половину суми дадуть з бюджету міста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку чотирьом воїнам АТО придбають житло на умовах співфінансування 50/50.Про це йшлося у середу, 20 червня, під час засідання виконкому Луцькради.За помешкання на 94 «квадрати» атовець повинен заплатити 351 тисячу гривень, 73 «квадрати» - 390 400 гривень, 94 «квадрати» - 484 150 гривень, 63,95 «квадратів» - 234 900 гривень.Ще половину суми дадуть з бюджету міста.

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