У Луцьку чотирьом атовцям куплять житло на умовах співфінансування
Сьогодні, 10:39
У Луцьку чотирьом воїнам АТО придбають житло на умовах співфінансування 50/50.
Про це йшлося у середу, 20 червня, під час засідання виконкому Луцькради.
За помешкання на 94 «квадрати» атовець повинен заплатити 351 тисячу гривень, 73 «квадрати» - 390 400 гривень, 94 «квадрати» - 484 150 гривень, 63,95 «квадратів» - 234 900 гривень.
Ще половину суми дадуть з бюджету міста.
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Про це йшлося у середу, 20 червня, під час засідання виконкому Луцькради.
За помешкання на 94 «квадрати» атовець повинен заплатити 351 тисячу гривень, 73 «квадрати» - 390 400 гривень, 94 «квадрати» - 484 150 гривень, 63,95 «квадратів» - 234 900 гривень.
Ще половину суми дадуть з бюджету міста.
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