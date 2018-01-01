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У Луцьку чотирьом атовцям куплять житло на умовах співфінансування

У Луцьку чотирьом атовцям куплять житло на умовах співфінансування
У Луцьку чотирьом воїнам АТО придбають житло на умовах співфінансування 50/50.

Про це йшлося у середу, 20 червня, під час засідання виконкому Луцькради.

За помешкання на 94 «квадрати» атовець повинен заплатити 351 тисячу гривень, 73 «квадрати» - 390 400 гривень, 94 «квадрати» - 484 150 гривень, 63,95 «квадратів» - 234 900 гривень.

Ще половину суми дадуть з бюджету міста.

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Теги: атовці, житло, Луцьк, співфінансування
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