У Луцьку немає перевізників на 5 маршрутах
Сьогодні, 10:51
У Луцьку оголосили конкурс на перевезення пасажирів за 5 маршрутами.
Про це йшлося у середу, 20 червня, під час засідання виконкому Луцькради.
Оголосили конкурс на автобусних маршрутах загального користування № 9а, 11, 14, 19, 24, який відбудеться у липні-серпні.
Член виконкому Олександр Серватович поцікавився, чи після оголошення конкурсу попередні перевізники не будуть судитися.
«Зміни відбуваються за погодженням сторін, проблем немає», - відповів начальник управління транспорту та зв’ку Олександр Середа.
«Ми міняємо маршрути на догоди перевізнику, а потім немає кому їздити», - наголосив член виконкому Михайло Щур.
До проведення конкурсу та затвердження результатів перевізником на маршруті № 9а "СТ “Калина” – с. Липини” та № 24 “Вересневе – Єршова” призначили КП “Луцьке підприємство електротранспорту”; № 11 “Шота Руставелі – Карбишева (Академія рекреаційних технологій і права)” та № 19 “с. Прилуцьке – с. Гірка Полонка”– ПП “АТП №1”.
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Про це йшлося у середу, 20 червня, під час засідання виконкому Луцькради.
Оголосили конкурс на автобусних маршрутах загального користування № 9а, 11, 14, 19, 24, який відбудеться у липні-серпні.
Член виконкому Олександр Серватович поцікавився, чи після оголошення конкурсу попередні перевізники не будуть судитися.
«Зміни відбуваються за погодженням сторін, проблем немає», - відповів начальник управління транспорту та зв’ку Олександр Середа.
«Ми міняємо маршрути на догоди перевізнику, а потім немає кому їздити», - наголосив член виконкому Михайло Щур.
До проведення конкурсу та затвердження результатів перевізником на маршруті № 9а "СТ “Калина” – с. Липини” та № 24 “Вересневе – Єршова” призначили КП “Луцьке підприємство електротранспорту”; № 11 “Шота Руставелі – Карбишева (Академія рекреаційних технологій і права)” та № 19 “с. Прилуцьке – с. Гірка Полонка”– ПП “АТП №1”.
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