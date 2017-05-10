У Луцьку немає перевізників на 5 маршрутах

У Луцьку оголосили конкурс на перевезення пасажирів за 5 маршрутами.Про це йшлося у середу, 20 червня, під час засідання виконкому Луцькради.Оголосили конкурс на автобусних маршрутах загального користування № 9а, 11, 14, 19, 24, який відбудеться у липні-серпні.Член виконкомупоцікавився, чи після оголошення конкурсу попередні перевізники не будуть судитися.«Зміни відбуваються за погодженням сторін, проблем немає», - відповів начальник управління транспорту та зв’ку«Ми міняємо маршрути на догоди перевізнику, а потім немає кому їздити», - наголосив член виконкомуДо проведення конкурсу та затвердження результатів перевізником на маршруті № 9а "СТ “Калина” – с. Липини” та № 24 “Вересневе – Єршова” призначили КП “Луцьке підприємство електротранспорту”; № 11 “Шота Руставелі – Карбишева (Академія рекреаційних технологій і права)” та № 19 “с. Прилуцьке – с. Гірка Полонка”– ПП “АТП №1”.