У Луцьку при церквах просять облаштовувати місця для безхатьків





Відповідну петицію



У зверненні до міської влади йдеться про те, що сьогодні в Луцьку збудовано майже півсотні храмів. Більше 10 – на стадії будівництва. Але біля жодного з них немає будівлі для бездомних людей.



Зазначають також, що у Луцьку діє Центр обліку бездомних громадян при церкві "Фіміам". Щоб потрапити туди, необхідно пройти певні процедури, а це не завжди можливо. До того ж, ті заклади, які є, працюють здебільшого в зимовий період.



"Хоча й цієї зими ми не вберегли мінімум 5 життів бездомних людей, які просто загинули на морозі", - йдеться у петиції.



Тож просять створювати заклади, куди можна людину привезти і де нею хтось займеться.



Установи для бездомних осіб при храмах, на переконання автора петиції, можуть мати різну форму: будинки нічного перебування, центри реінтеграції, соціальні готелі тощо. Найбільш ефективний спосіб повернути людину в суспільство – забезпечити постійними житлом і роботою.



У петиції додають, що такі люди поки «мусолять» очі іншим лучанам, створюють «проблеми» поліції, медикам, соцпрацівникам. З ними неможливо розібратись, бо всі «футболять» цю проблему, мовляв, самі винні, таке законодавство.



"Прошу відреагувати, аби при церквах, які збудовані чи будуються, створити й облаштувати місця перебування безхатченків, де вони зможуть отримати необхідну допомогу та підтримку. Дозвіл на будівництво церков видавати за умови, якщо забудовники створять приміщення для перебування безпритульних. Також звернути особливу увагу департаменту соціальної політики на цю проблему, яка потребує вирішення не лише в зимовий період", - йдеться у петиції.



Станом на 12:44 20 червня за таку ініціативу свій голос віддали 13 осіб із 300 необхідних. Але для того, аби зібрати необхідні кількість голосів і домогтися того, щоб петицію розглянула міська влада, є ще два тижні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку просять облаштувати будинки нічного перебування, центри реінтеграції та соціальні готелі для безхатьків при храмах.Відповідну петицію зареєстрували 20 червня.У зверненні до міської влади йдеться про те, що сьогодні в Луцьку збудовано майже півсотні храмів. Більше 10 – на стадії будівництва. Але біля жодного з них немає будівлі для бездомних людей.Зазначають також, що у Луцьку діє Центр обліку бездомних громадян при церкві "Фіміам". Щоб потрапити туди, необхідно пройти певні процедури, а це не завжди можливо. До того ж, ті заклади, які є, працюють здебільшого в зимовий період."Хоча й цієї зими ми не вберегли мінімум 5 життів бездомних людей, які просто загинули на морозі", - йдеться у петиції.Тож просять створювати заклади, куди можна людину привезти і де нею хтось займеться.Установи для бездомних осіб при храмах, на переконання автора петиції, можуть мати різну форму: будинки нічного перебування, центри реінтеграції, соціальні готелі тощо. Найбільш ефективний спосіб повернути людину в суспільство – забезпечити постійними житлом і роботою.У петиції додають, що такі люди поки «мусолять» очі іншим лучанам, створюють «проблеми» поліції, медикам, соцпрацівникам. З ними неможливо розібратись, бо всі «футболять» цю проблему, мовляв, самі винні, таке законодавство."Прошу відреагувати, аби при церквах, які збудовані чи будуються, створити й облаштувати місця перебування безхатченків, де вони зможуть отримати необхідну допомогу та підтримку. Дозвіл на будівництво церков видавати за умови, якщо забудовники створять приміщення для перебування безпритульних. Також звернути особливу увагу департаменту соціальної політики на цю проблему, яка потребує вирішення не лише в зимовий період", - йдеться у петиції.Станом на 12:44 20 червня за таку ініціативу свій голос віддали 13 осіб із 300 необхідних. Але для того, аби зібрати необхідні кількість голосів і домогтися того, щоб петицію розглянула міська влада, є ще два тижні.

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