У Луцьку нагородили водіїв, які віртуозно розвернули тролейбус під час буревію. ВІДЕО
Сьогодні, 19:51
У Луцьку відзначили водіїв Андрія Олімпіюка та Андрія Чуба, які здійснили вправний маневр і перепідключили тролейбус на лінію по інший бік дороги.
Про це у Facebook повідомив радник мера Ігор Поліщук.
Під час буревію, який пронісся Луцьком 18 червня, тролейбусники не розгубилися і прийняли швидке рішення, аби електротранспорт курсував містом.
Через відсутність ліній електропередач для розвороту тролейбуса один з водіїв вирішив використати такий маневр: тролейбус спочатку набрав швидкість, після чого чоловік від’єднав «роги», а коли транспортний засіб вдалося розвернути, то «роги» приєднали назад.
"Хлопці не розгубилися, проявили креативність й не побоялися прийняти рішення в нестандартній ситуації", - зауважив Ігор Поліщук.
За його словами, водії отримали подяки і премії.
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Про це у Facebook повідомив радник мера Ігор Поліщук.
Під час буревію, який пронісся Луцьком 18 червня, тролейбусники не розгубилися і прийняли швидке рішення, аби електротранспорт курсував містом.
Через відсутність ліній електропередач для розвороту тролейбуса один з водіїв вирішив використати такий маневр: тролейбус спочатку набрав швидкість, після чого чоловік від’єднав «роги», а коли транспортний засіб вдалося розвернути, то «роги» приєднали назад.
"Хлопці не розгубилися, проявили креативність й не побоялися прийняти рішення в нестандартній ситуації", - зауважив Ігор Поліщук.
За його словами, водії отримали подяки і премії.
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Коментарі 3
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