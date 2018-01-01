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У Луцьку нагородили водіїв, які віртуозно розвернули тролейбус під час буревію. ВІДЕО

У Луцьку нагородили водіїв, які віртуозно розвернули тролейбус під час буревію. ВІДЕО
У Луцьку відзначили водіїв Андрія Олімпіюка та Андрія Чуба, які здійснили вправний маневр і перепідключили тролейбус на лінію по інший бік дороги.

Про це у Facebook повідомив радник мера Ігор Поліщук.

Під час буревію, який пронісся Луцьком 18 червня, тролейбусники не розгубилися і прийняли швидке рішення, аби електротранспорт курсував містом.

Через відсутність ліній електропередач для розвороту тролейбуса один з водіїв вирішив використати такий маневр: тролейбус спочатку набрав швидкість, після чого чоловік від’єднав «роги», а коли транспортний засіб вдалося розвернути, то «роги» приєднали назад.

"Хлопці не розгубилися, проявили креативність й не побоялися прийняти рішення в нестандартній ситуації", - зауважив Ігор Поліщук.

За його словами, водії отримали подяки і премії.

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Теги: тролейбуси, маневр, Луцьк
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