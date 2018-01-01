У Ковелі патрульні з жителями загасили пожежу
Сьогодні, 11:07
У Ковелі, на вулиці Заньковецької, загорівся житловий будинок.
Пожежа трапилася у середу, 20 червня, - пише прес-служба патрульної поліції у Facebook.
До патрульних вибігла жінка і попросила допомоги.
Правоохоронці кинулись до будинку, який був охоплений полум’ям. На місце негайно викликали пожежників.
Спільно з власником помешкання поліцейські почали виносити побутову техніку та меблі з палаючої оселі. Оскільки полум’я розгорталось і могло перейти на інший будинок, патрульні з іншими громадянами почали гасити пожежу власними силами, завадивши поширенню вогню далі.
Згодом, разом з пожежниками, його загасили. На щастя, обійшлось без потерпілих, згоріли дах і сарай.
«Люди висловили щиру вдячність патрульним за допомогу», - зазначили у прес-службі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Пожежа трапилася у середу, 20 червня, - пише прес-служба патрульної поліції у Facebook.
До патрульних вибігла жінка і попросила допомоги.
Правоохоронці кинулись до будинку, який був охоплений полум’ям. На місце негайно викликали пожежників.
Спільно з власником помешкання поліцейські почали виносити побутову техніку та меблі з палаючої оселі. Оскільки полум’я розгорталось і могло перейти на інший будинок, патрульні з іншими громадянами почали гасити пожежу власними силами, завадивши поширенню вогню далі.
Згодом, разом з пожежниками, його загасили. На щастя, обійшлось без потерпілих, згоріли дах і сарай.
«Люди висловили щиру вдячність патрульним за допомогу», - зазначили у прес-службі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Істотне похолодання наближається: синоптики розповіли про погоду
Сьогодні, 11:10
У Ковелі патрульні з жителями загасили пожежу
Сьогодні, 11:07
На Волині знайшли макові поля. ФОТО
Сьогодні, 10:53