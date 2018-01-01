У Ковелі патрульні з жителями загасили пожежу

У Ковелі, на вулиці Заньковецької, загорівся житловий будинок.Пожежа трапилася у середу, 20 червня, - пише прес-служба патрульної поліції у Facebook.До патрульних вибігла жінка і попросила допомоги.Правоохоронці кинулись до будинку, який був охоплений полум’ям. На місце негайно викликали пожежників.Спільно з власником помешкання поліцейські почали виносити побутову техніку та меблі з палаючої оселі. Оскільки полум’я розгорталось і могло перейти на інший будинок, патрульні з іншими громадянами почали гасити пожежу власними силами, завадивши поширенню вогню далі.Згодом, разом з пожежниками, його загасили. На щастя, обійшлось без потерпілих, згоріли дах і сарай.«Люди висловили щиру вдячність патрульним за допомогу», - зазначили у прес-службі.