Аграрна еліта серед пшеничних колосків: на Волині – День поля. ФОТО

Група компаній торгової марки «Вілія» вже вчетверте зібрала колег, гостей та партнерів – на Волинь з’їхалися сотні аграріїв з усієї країни, аби відвідати День поля.Cвої потужності підприємство демонструвало 20 червня.Із самого ранку на території ТзОВ «ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ» юрмилися люди. На подвір’ї вишикувалися брендовані автівки та намети, де реєстрували учасників. Трохи далі розкинувся міні-ярмарок, де демонстрували зразки продукції потужних виробників добрив, підживок тощо, а зустрічав гостей господар свята - засновник групи компаній ТМ «Вілія». Святковий настрій створював оркестр, який просто неба зіграв чимало українських та зарубіжних хітів.На День поля традиційно запрошують партнерів та колег, аби ділитися досвідом використання нових профільних технологій та техніки, а також аби почути від гостей питання, оцінку роботи та поради чи зауваження. Дудка розповів, що тут сьогодні зібралися аж ніяк не конкуренти, а люди, яким спільно працювати над тим, аби «просувати» вітчизняну продукцію на світові ринки.«Гуртом і батька легше бити. Ми не є конкурентами між собою, це треба розуміти. Наша конкуренція - це зовнішній ринок», - мовив підприємець. Він також зауважив, що дійство – чи не наймасштабніший аграрний захід на теренах Західної України. Тому величезна кількість гостей його не здивувала, а навпаки – порадувала.«Ми вже кожен рік прогнозовано кличемо одну кількість людей, а явка, як правило, +10-15% - завжди приїжджає більше людей. Для нас це класно, для нас це визнання. Ще мені дуже подобається те, що дуже багато наших аграріїв їдуть зі своїми дітьми – як правило, вони беруть синів, зятів, дехто приїжджає з дочками, бо для них це місце, де вони можуть чогось навчитися», - додав підприємець.Чи не найбільше він пишається своїм колективом, завдяки якому вдається досягати хороших результатів. Група компаній «Вілія» - одне з провідних підприємств краю та один із найбільших платників податків. Нині 8,5 тисячі пайовиків довірили свою землю саме цій компанії, її товари та послуги споживають понад 500 компаній. За останні 3 роки об’єм виробництва товарів та послуг групи компаній зріс на 250%.«Ранніх зернових і олійних цього року матимемо близько 100 тис тонн. Також у нас є мережа елеваторів, тож у нас буде 330 тисяч тонн одночасного зберігання зерна», - розповів директор ТзОВ «ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ». Так, із мільйона тонн зернових, які збирають на Волині, минулоріч 650 тисяч тонн «пройшли» через елеватори підприємства. Цього року об’єми планують збільшити до 750 тисяч тонн.Агрохолдинг обробляє 24,5 тис га на Волині та Рівненщині, виробляє 100 тисяч тонн зернових, та 56 тисяч тонн буряків. Окрім того, підприємство вирощує сільськогосподарські культури, з яких виготовляє насіння на власному насінному заводі.Один із головних напрямів бізнесу компанії – аграрний. Якщо на 2017 рік тут обробляли 18 тис га землі, то нині їх площа зросла до 24,5 тис га.«Ми не стоїмо на місці, розширюємося. Але ми маємо добрі відносини із сусідами, ми працюємо із державними землями, які пустують у сільрадах та межують із нашою землею», - розповів директор ТзОВ «ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ»Тож аграрії, які прибули на свято, залюбки обговорювали сільськогосподарські новинки та оглядали виставку, а до оригінальної фотозони вишикувалася ціла черга.Згодом учасників Дня поля запросили на урочисту частину. Тут Євген Дудка подякував гостям і друзям, які прибули на свято та розповів, що радий бачити тут чимало знайомих облич.Вітати учасників Дня поля в завітав голова Волинської обласної держадміністрації, який зауважив, дуже важливо, що на підприємстві пропагують правильні цінності, що аграрії лише розвивають родючі землі Волині та мають добрі стосунки із власниками земель.«Це практично єдина область в державі, де немає рейдерства», - мовив Савченко. Тому йому приємно бачити величне господарство, а також друзів і партнерів, які радіють успіхам колег. Такі підприємства прославлять Волинь, тому Савченко побажав подальшого розвитку.Генеральний консул Республіки Польща у Луцькута представники білоруських колег компанії вітали аграріїв та зауважили, що нині зібралися люди, які дійсно люблять землю і вміють на ній працювати. А для тих, хто не забуває, що вони не лише працюють на землі, а й живуть тут, немає кордонів.«Бачу, що це справжня європейська фірма, і я дуже радий, що вона співпрацює із Польщею… Я радий, що український аграрний промисел так гарно розвивається. Я думаю, що це великий шанс і для Волині, і України в цілому, тому що це завжди буде потрібно, бажаю вам успіху у співпраці із іншими країнами і хай українське зерно буде десь там на європейських ринках першим», - сказав Мазур.Опісля усіх запросили перейти до автобусів та вирушити «в поля». У рамках святкування передбачили 3 основні польові зупинки – на полях ріпаку, посівах озимої пшениці та виставці сільгосптехніки поблизу села Мирне.Першою «зупинкою» стали ріпакові поля поблизу села Мирне Горохівського району. Тут, скільки оком кинь, розкинулися зелені посіви. Блок озимого ріпаку має площу 530 га. Ліворуч дороги росте ріпак сорту «Ксенон» від німецької компанії «Lembke», праворуч – «Марафон» від компанії «ДСВ». Цікаво, що посіяли такі величезні площі протягом 4 днів.«Ріпак для аграріїв - це швидкі, власні гроші. Практично це перші гроші, за рахунок яких ти повністю закриваєш осінні зобов’язання та робиш осінні посівні роботи. Це ранні гроші. Він вигідний в сівозміні і його дуже легко спрогнозувати із позиції продажів а позиції собівартості, а далі вже зона управління та мистецтво його правильно виростити», - розповів Дудка.За фізіологічними показниками сорти майже не відрізняються, однак «Ксенон» достигає дещо пізніше. Аграрії розповідають, що ріпак має особливість – якщо постоїть задовго, стручки тріскаються та висипаються. Тож сорти, які мають певний буфер в часі достигання, ідеально доповнюють один одного. Окрім того, ріпак застосовують як сівозміну, адже земля, на якій росла ця культура, – найкращий попередник для вирощування пшениці. Середня врожайність ріпаку – 4 тонни з 1 га.Аграрії розповіли, чим підживлюють рослини, скільки добрив вносять, поділилися досвідом із використання інсектицидів. Так, наприклад, за словами аграрія Романа, при обробці рослин на початку цвітіння через те, що у місцевості активно розвивають бджільництво, тут застосують лише «Біскайю», яка є менш шкідливою, та проводять обробку переважно вночі.Посіви ріпаку зацікавили аграріїв із інших підприємств та потенційних партнерів фірми, адже сорти дають хороші врожаї. Тож після короткої презентації у гостей було ще чимало питань до того, як "поводиться" ріпак на волинських полях.Після огляду ріпаку групи вирушили на низку полів озимої пшениці та демо-посів цієї культури біля сіл Бубнів та Уманці. Демо-посіви – це невеликі ділянки, на яких сіють різні сорти, аби випробувати їх у волинських умовах: вивчити родючість, стійкість до шкідників, особливостями догляду тощо.«Якщо вони нам підходять, ми беремо сорти на розмноження - на 20-30 га. Всього у нас 8000 тис га пшениці у компанії, то 20 – це дуже мало. Розмножуємо, дивимося: якщо виправдала себе – розширюємо площі посіву», - розповів головний агроном групи компаній «Волинь-Зерно-Продукт»Озима пшениця з року в рік займає чільне місце у структурі посівів, тож у компанії роблять ставку на ці культури, які є більш стійкими, скажімо, до посушливих умов. Цьогоріч пізня весна та раннє літо, тому посіви підгоріли, особливо на поліських дільницях.«Це аномальний рік для нас, ми очікуємо нижчий врожай на 20-25% від нашого плану, але ж ми не будемо сіяти менше пшениці. Поки що це винятково спекотний рік у цій порі. Ми будемо продовжувати нашу стратегію, і не будемо зменшувати об’ємів посіву», - зауважив Мазуренко. За його словами, ріпак, який сіють як попередник для пшениці, так сильно не постраждав від спеки.До слова, розповідають, що через те, що клімат стає біль посушливим, на Волині нещодавно взялися вирощувати нетрадиційну для наших широт культуру - соняшник. За словами керівника департаменту реалізації агроресурсу, те, що ця культура нібито виснажує грунт – міф, бо насправді соняшник забирає лише багато вологи.«Якщо восени немає дощу, то з'являється проблема вологи. Але ми працюємо в такій зоні, де проблеми із вологою восени немає, навіть навпаки… Треба боротися із такими міфами.Соняшника посіяли понад 3000 га. В таких погодніх умовах як цьогоріч на Волині, соняшник почуває себе фантастично», - наголосив аграрій.Тож у ході «прогулянок» пшеничними полями гостям Дня поля розповідали про кожен сорт, особливості стійкості до шкідників, росту та харчову цінність. Окрім того, тут кожного року впроваджують щось нове, аби підвищувати врожайність.«Чарівних пілюль, які дуже люблять українці і українські фермери, немає», - додав Мазуренко. Тому гарних результатів вдається добитися завдяки співпраці із науковцями та закордонними консультантами. Згодом волинське зерно «роз’їжається» по всьому світу - наприклад, минулоріч 500 тонн зерна твердих сортів релізували до Йорданії.«Ви будете здивовані, для чого використали зерно. Вони ним годували голубів, у них голуб - ледь не суперсвященна птаха», - повідомив комерційний директор ТзОВ "ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ"Завершальною точкою в полі стали відвідини території колишнього аеродрому, де влаштували виставку сільськогосподарської техніки. Окрім того, тут розставили чимало демонстраційних стендів від провідних виробників, а гостей частували прохолодними напоями.Вже за кілька хвилин розпочалася власне виставка, яка цьогоріч відбувалася у новому форматі, коли техніка сама «йшла» до аграріїв. Так, на смузі влаштували «міні-раллі» - сучасні комбайни, сівалки, трактори та інші машини після короткої довідки «дефілювали» перед глядачами.Тут можна було побачити машини, агрегати, механізовані загони та інженерні ланки. Підприємства щорічно випробовують нову техніку та переходять на оптимальні варіанти – так, наприклад, сівалку Tempo Väderstad вперше випробували у цьому сезоні та задоволені результатами, тож згодом ще кілька пристроїв аграрії планують додати до свого «арсеналу».Завершували День поля на офісі ТзОВ «ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ» - тут нагородили партнерів компанії. Сюрпризом для Євгена Дудки стало те, що й для його підпиємства привезли нагороду - диплом «Соціально відповідальний інвестор» від проекту «Сільський ревізор». На цій оптимістичній ноті перейшли до музичної частини свята, у рамках якої для учасників виступали музичні гурти.