У Луцьку з вікна випала 3-річна дитина
Сьогодні, 16:30
У Луцьку, на вулиці Володимирській, з вікна випала маленька дитина.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила речниця патрульної поліції Волинської області Ольга Бузулук.
Дитина пережила падіння з третього поверху. Її госпіталізували.
На місці працювала поліція та медики.
Деталі - згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила речниця патрульної поліції Волинської області Ольга Бузулук.
Дитина пережила падіння з третього поверху. Її госпіталізували.
На місці працювала поліція та медики.
Деталі - згодом.
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