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У Луцьку з вікна випала 3-річна дитина

У Луцьку з вікна випала 3-річна дитина
У Луцьку, на вулиці Володимирській, з вікна випала маленька дитина.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила речниця патрульної поліції Волинської області Ольга Бузулук.

Дитина пережила падіння з третього поверху. Її госпіталізували.

На місці працювала поліція та медики.

Деталі - згодом.

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Теги: дитина, Луцьк
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