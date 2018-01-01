У Луцьку з вікна випала 3-річна дитина





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила речниця патрульної поліції Волинської області Ольга Бузулук.



Дитина пережила падіння з третього поверху. Її госпіталізували.



На місці працювала поліція та медики.



Деталі - згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку, на вулиці Володимирській, з вікна випала маленька дитина.Про цеповідомила речниця патрульної поліції Волинської областіДитина пережила падіння з третього поверху. Її госпіталізували.На місці працювала поліція та медики.Деталі - згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію