3-річна дитина випала з вікна у Луцьку: подробиці





Подробиці інциденту у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів генеральний директор Волинського обласного дитячого територіального медичного об'єднання Сергій Ляшенко.



Нагадаємо, прикрий інцидент трапився у четвер, 21 червня.



Медик зазначив, що дитина, яка випала з вікна - хлопчик.



Стан дитини - задовільний. Зараз вона знаходиться у реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні на спостереженні та обстеженні.

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