3-річна дитина випала з вікна у Луцьку: подробиці
Сьогодні, 16:43
У Луцьку, на вулиці Володимирській 3-річний хлопчик випав з вікна.
Подробиці інциденту у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів генеральний директор Волинського обласного дитячого територіального медичного об'єднання Сергій Ляшенко.
Нагадаємо, прикрий інцидент трапився у четвер, 21 червня.
Медик зазначив, що дитина, яка випала з вікна - хлопчик.
Стан дитини - задовільний. Зараз вона знаходиться у реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні на спостереженні та обстеженні.
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Подробиці інциденту у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів генеральний директор Волинського обласного дитячого територіального медичного об'єднання Сергій Ляшенко.
Нагадаємо, прикрий інцидент трапився у четвер, 21 червня.
Медик зазначив, що дитина, яка випала з вікна - хлопчик.
Стан дитини - задовільний. Зараз вона знаходиться у реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні на спостереженні та обстеженні.
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Коментарі 1
"Волинські новини" написали, що хопчику 4 роки. А тут - 3. У ще якомусь виданні напишуть, що це випав дідусь після трьох інсультів. А четверте напише, що ніхто не випадав. Рівень іноформації?..
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