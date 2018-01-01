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3-річна дитина випала з вікна у Луцьку: подробиці

3-річна дитина випала з вікна у Луцьку: подробиці
У Луцьку, на вулиці Володимирській 3-річний хлопчик випав з вікна.

Подробиці інциденту у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів генеральний директор Волинського обласного дитячого територіального медичного об'єднання Сергій Ляшенко.

Нагадаємо, прикрий інцидент трапився у четвер, 21 червня.

Медик зазначив, що дитина, яка випала з вікна - хлопчик.

Стан дитини - задовільний. Зараз вона знаходиться у реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні на спостереженні та обстеженні.

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Теги: дитина, Луцьк, Володимирська
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Коментарі 1
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"Волинські новини" написали, що хопчику 4 роки. А тут - 3. У ще якомусь виданні напишуть, що це випав дідусь після трьох інсультів. А четверте напише, що ніхто не випадав. Рівень іноформації?..
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